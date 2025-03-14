我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州男酒駕致17車恐怖連環撞 5死多人住院

香港男星才自美戒酒回歸 驚傳再度離婚

藍擬公投反制軍審 馬英九籲收回「境外敵對勢力」說法

記者王千豪、張曼蘋、蔡晉宇、唐筱恬／即時報導
賴清德總統提出17項措施包括恢復軍事審判，藍營擬推動「反軍事戒嚴」公投反制。圖為2013年8月萬人為洪仲丘案上凱道，提出廢除軍審等訴求。（本報資料照片）
賴清德總統提出17項措施包括恢復軍事審判，藍營擬推動「反軍事戒嚴」公投反制。圖為2013年8月萬人為洪仲丘案上凱道，提出廢除軍審等訴求。（本報資料照片）

賴清德總統宣示「中國是境外敵對勢力」，國民黨昨(14)批評，賴總統將兩岸推向「準戰爭關係」；前總統馬英九說，賴總統違反憲法兩岸定位，將兩岸關係帶向前所未有險境，呼籲賴冷靜，收回境外敵對勢力說法；國民黨立院黨團則擬推動「反軍事戒嚴公投反制，確保民主與兩岸和平。

賴總統提出國安五大威脅及17項因應策略，全面緊縮兩岸交流。國民黨主席朱立倫說，到目前沒有看到友台政府有正面的反應；兩岸關係幾十年來，歷任總統都努力創造和平環境；但賴總統宣布對岸為敵對勢力，這是近30幾年來，第一次將對岸定位為敵對的關係、準戰爭關係，把過去成果轉化成為敵對戰爭的關係。

朱立倫批評，賴總統為了自己的一己之私、鞏固個人權力，遂行其台獨目標，公然地成為國際的麻煩製造者、成為兩岸的麻煩製造者、成為台灣民主的麻煩製造者。現在還要慫恿民進黨進行大罷免，民眾很清楚真正該被罷免的對象是誰。

馬英九表示，自從1991年通過廢止「動員戡亂時期臨時條款」後，法律上不再視大陸地區為敵人，兩岸不再處於敵對狀態。請賴總統遵守中華民國憲法，收回「新兩國論」與「境外敵對勢力」說，與大陸地區進行和平對話，不要陷國家與人民於不義與苦難。

馬英九也呼籲賴總統，面對國家出現如此重大的危機與挑戰，應邀集朝野政黨領袖與社會賢達，召開國是會議，絕對不可專斷獨行，否則對台灣內部的安定團結，對台灣的國際關係與兩岸關係，將會產生不可逆料的傷害。

至於民進黨政府將恢復軍事審判，且要嚴審兩岸各式交流。國民黨團擬推動公投反制，據掌握，提案內容指出，「賴清德總統定位對岸為境外敵對勢力，兩岸進入準戰爭狀態，你是否同意效法鳥克蘭實施軍事戒嚴，恢復軍事審判？」

據透露，多位國民黨立委已參與連署，但部分藍委對文字有意見，內文還會再調整。國民黨團書記長王鴻薇說，很多公投議題都還在討論中，成熟時就會跟大家報告。國民黨智庫執行長柯志恩說，賴總統一連串的作法，不是立院可以決定的，或許透過公投，讓更大的民意來決定。

是否支持國民黨團推動公投，民眾黨團副總召張啓楷表示，民眾黨團會更進一步討論後才定調，最重要的是賴政府是否假抗中保台之名，行奪權及獨裁專制之實。

國民黨立委游顥昨在立院質詢問行政院長卓榮泰，台灣有無可能走向戒嚴？卓揆說「絕對不可能」，台灣經過世界最長戒嚴，已走過那個時代。

國民黨 公投 戒嚴

上一則

台少子化加劇衝突 「兒童禁入」餐廳大增掀論戰

延伸閱讀

朱立倫：賴清德成為國際兩岸及台灣民主麻煩製造者

朱立倫：賴清德成為國際兩岸及台灣民主麻煩製造者
賴清德稱中國是敵對勢力 馬英九籲冷靜：請依憲法收回

賴清德稱中國是敵對勢力 馬英九籲冷靜：請依憲法收回
因陸生說「中國台北隊」遭約談 馬英九籲賴政府高抬貴手

因陸生說「中國台北隊」遭約談 馬英九籲賴政府高抬貴手
陸生說「中國台北」遭約談 馬英九：盼高抬貴手避寒蟬效應

陸生說「中國台北」遭約談 馬英九：盼高抬貴手避寒蟬效應

熱門新聞

台新投信董事長鄭貞茂已請辭董座職務。圖／聯合報系資料照片

台金融大老背癌妻偷吃 每周4次…日傳500則鹹濕簡訊曝光

2025-03-10 15:51
陽明交大研究團隊發現，台式英語起因為使用「單字拼寫」記憶單字所致。研究第一作者教授盧郁安教授（左二）、研究第二作者碩士李承寰（左一）、金紹婕（右二）和游師晴（右一）攜手揭單字拼寫對英語發音的影響。(陽明交大提供)

為什麼講英語有台灣腔？ 台學者揭發音關鍵

2025-03-05 22:30
央視新聞8日晚間貼出多名台灣藝人響應央視圖卡對台表態的彙整。（圖／截自微博）

多名藝人轉發「台灣必歸」 台陸委會：依兩岸條例查處

2025-03-08 11:59
日系偶像團體「Primulav」成員「佳那KANA-KANA」，擁有台大法律系學歷。(取自Threads「kanakana_primulav」)

台大法律系正妹畢業當偶像遭辱丟臉 本尊高EQ回應

2025-03-08 01:10
劉姓中配遭人檢舉網路鼓吹武統言論，遭移民署約詢三小時，她事後指移民署「侵害言論自由」。圖／取自網路

中配網紅發表武統言論 移民署廢止其在台居留許可

2025-03-11 15:07
台灣基進秘書長吳欣岱在臉書指出，像侯佩岑這樣的人「錢都她在賺，豆腐都我們被吃」圖/取自吳欣岱臉書。

侯佩岑表態「中國台灣省」遭轟：錢她在賺 豆腐我們被吃

2025-03-07 16:05

超人氣

更多 >
好市多科克蘭品牌這7項商品 中上階級買了不心疼

好市多科克蘭品牌這7項商品 中上階級買了不心疼
長髮飄飄面容白淨 南加華女竟是慣偷

長髮飄飄面容白淨 南加華女竟是慣偷
明星夫婦恩愛排行出爐「這1對」擊敗霸榜多年賈靜雯

明星夫婦恩愛排行出爐「這1對」擊敗霸榜多年賈靜雯
2小時花了840元…涉高檔妓院買春 多名華男遭曝光

2小時花了840元…涉高檔妓院買春 多名華男遭曝光
典型普亭權謀？美特使等8小時才進克宮 帶要求清單離開

典型普亭權謀？美特使等8小時才進克宮 帶要求清單離開