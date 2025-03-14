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朱立倫：賴清德成為國際兩岸及台灣民主麻煩製造者

中央社台北14日電
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國民黨主席朱立倫。中央社
國民黨主席朱立倫。中央社

台灣總統賴清德指中國已是反滲透法所定義的境外敵對勢力。國民黨主席朱立倫今天表示，賴清德為一己之私，鞏固個人權力，遂行台獨目標，公然成為國際的麻煩製造者、兩岸的麻煩製造者、台灣民主的麻煩製造者。

前總統馬英九則說，賴清德公然將大陸地區視為境外敵對勢力，違反憲法的兩岸定位，將兩岸關係帶向險境，鄭重呼籲賴清德應邀集朝野政黨領袖與社會賢達，召開國是會議，絕對不可專斷獨行。

賴清德13日召開國安高層會議，針對台灣當前面對的5大國安及統戰威脅，提出包括恢復軍事審判制度、針對申請中國證件進行必要清查及管理等17項因應策略，並指出，中國已是反滲透法所定義的「境外敵對勢力」。

朱立倫今天下午召開記者會指出，昨天賴清德的談話，相信一定在國際上引起很大風波，到目前為止沒有看到友台政府有正面反應，即將面對的「川習會」或區域安全的重要對談等，都希望能夠創造國際安全的穩定，而不是成為國際麻煩的製造者。

朱立倫指出，國民黨立場非常堅定，中華民國要自立自強，也要和平交流，絕對不能夠再造成兩岸的對立跟衝突；賴清德昨天宣布對岸為「敵對勢力」，這是近30幾年來，第一次將對岸定位為敵對、準戰爭關係，把過去努力的成果轉化成為敵對戰爭的關係。和平變成對立，對話交流變成對抗交惡，所有民眾立即感受到兩岸衝突、敵對所產生的風險。

朱立倫表示，賴清德昨天的宣告，讓自己成為兩岸的麻煩製造者；賴清德限制了軍公教，嚴格審查也限制了學術交流，同時恐嚇宗教人士、打壓演藝人員，甚至兩岸觀光交流即將停擺，這是民主大倒退，嚴重限制民眾言論自由、思想自由、行動自由，這是台灣民主的麻煩製造者。

朱立倫指出，賴清德其實就是為了一己之私，鞏固個人權力，遂行台獨目標，公然成為國際的麻煩製造者，成為兩岸的麻煩製造者，成為台灣民主的麻煩製造者，且還慫恿民進黨人士進行大罷免，民眾很清楚真正應該被罷免的對象是誰。

有關恢復軍事審判，朱立倫表示，國民黨一貫立場都希望能夠健全軍事審判，讓軍紀、國家安全受到嚴格的保證與保護。

馬英九下午透過臉書表示，恢復軍事審判，民進黨昨是今非，是否對得起洪仲丘以及當初支持改革與人權的人；無論民眾赴大陸與宗教團體交流，都是憲法保障的自由與權利，政府要限縮人民自由，必須以法律定之，否則就是行政獨裁。

馬英九指出，自從1991年通過廢止動員戡亂時期臨時條款後，法律上不再視大陸地區為敵人，兩岸不再處於敵對狀態。如今賴清德要改變現狀，要改變兩岸定位，必須修憲，否則只能遵循憲法。請賴清德遵守中華民國憲法，收回「新兩國論」與「境外敵對勢力」說。

賴清德 朱立倫 馬英九

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