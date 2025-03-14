恢復軍審是想戒嚴？學者：戒嚴屬憲法規範 層次不同

總統賴清德13日表示，為因應中國對國軍的滲透及間諜活動威脅，全面檢討修正「軍事審判法」，恢復軍事審判制度。圖為位於高雄的國防部最高軍事法院檢察署。中央社

台總統賴清德 昨天宣布檢討修正「軍事審判法」，遭部分媒體批評是為「準備戒嚴 」。學者蘇紫雲今天指出，軍事審判法以現役軍人為限，對平民無效力，而戒嚴是憲法所規範，且需立院追認同意，兩者是不同層次。

國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲指出，恢復軍審有助於嚇阻中方滲透軍隊，且美國、英國等多數民主國家都設有軍審制度，而軍審效力僅限於軍人，且戒嚴須經總統宣布、立法院追認同意，「完全不用擔憂」。

蘇紫雲表示，中國不僅對台灣造成主權威脅、國軍滲透、混淆國家認同、藉兩岸交流滲透、藉融合發展吸引台商等5大威脅，也使全球的民主國家面臨同樣處境，美軍日前才獲報有3位華裔美軍擔任共諜竊取軍事機密，華為也因涉嫌收買歐洲議會議員導致歐盟總部遭搜索，「在這種情況之下，這5大威脅的防禦是非常重要的」。

蘇紫雲指出，軍事審判法的改革關鍵在於配套措施，國防部 已強調將強化程序正義，避免洪仲丘案重演，「這點是軍事審判的進步」，且規劃把軍事檢察官、軍法官養成等跟軍職體系做出區隔，可確保軍事審判的獨立性，以兼顧軍事安全與當事人權益。

針對國民黨主席朱立倫今天批評，賴清德此舉是為一己之私，蘇紫雲說，「不談政治，只談國家安全」，真正的麻煩製造者是中國，中國在全球的民主國家進行滲透，且對台灣造成軍事威脅，這些情況都顯而易見。

蘇紫雲指出，當中國利用所謂虛無的和平論，對台進行認知作戰，而台灣決定採取民主防衛措施時，卻不去指責加害人，反而是指責受害者，呼籲台灣民眾千萬不要落入斯德哥爾摩症候群（Stockholm syndrome）效應。