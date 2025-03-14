我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多科克蘭品牌這7項商品 中上階級買了不心疼

限制出生公民權行政令被擋 川普反擊

恢復軍審是想戒嚴？學者：戒嚴屬憲法規範 層次不同

中央社台北14日電
總統賴清德13日表示，為因應中國對國軍的滲透及間諜活動威脅，全面檢討修正「軍事審判法」，恢復軍事審判制度。圖為位於高雄的國防部最高軍事法院檢察署。中央社
總統賴清德13日表示，為因應中國對國軍的滲透及間諜活動威脅，全面檢討修正「軍事審判法」，恢復軍事審判制度。圖為位於高雄的國防部最高軍事法院檢察署。中央社

台總統賴清德昨天宣布檢討修正「軍事審判法」，遭部分媒體批評是為「準備戒嚴」。學者蘇紫雲今天指出，軍事審判法以現役軍人為限，對平民無效力，而戒嚴是憲法所規範，且需立院追認同意，兩者是不同層次。

國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲指出，恢復軍審有助於嚇阻中方滲透軍隊，且美國、英國等多數民主國家都設有軍審制度，而軍審效力僅限於軍人，且戒嚴須經總統宣布、立法院追認同意，「完全不用擔憂」。

蘇紫雲表示，中國不僅對台灣造成主權威脅、國軍滲透、混淆國家認同、藉兩岸交流滲透、藉融合發展吸引台商等5大威脅，也使全球的民主國家面臨同樣處境，美軍日前才獲報有3位華裔美軍擔任共諜竊取軍事機密，華為也因涉嫌收買歐洲議會議員導致歐盟總部遭搜索，「在這種情況之下，這5大威脅的防禦是非常重要的」。

蘇紫雲指出，軍事審判法的改革關鍵在於配套措施，國防部已強調將強化程序正義，避免洪仲丘案重演，「這點是軍事審判的進步」，且規劃把軍事檢察官、軍法官養成等跟軍職體系做出區隔，可確保軍事審判的獨立性，以兼顧軍事安全與當事人權益。

針對國民黨主席朱立倫今天批評，賴清德此舉是為一己之私，蘇紫雲說，「不談政治，只談國家安全」，真正的麻煩製造者是中國，中國在全球的民主國家進行滲透，且對台灣造成軍事威脅，這些情況都顯而易見。

蘇紫雲指出，當中國利用所謂虛無的和平論，對台進行認知作戰，而台灣決定採取民主防衛措施時，卻不去指責加害人，反而是指責受害者，呼籲台灣民眾千萬不要落入斯德哥爾摩症候群（Stockholm syndrome）效應。

戒嚴 賴清德 國防部

上一則

賴清德稱中國是敵對勢力 馬英九籲冷靜：請依憲法收回

延伸閱讀

賴清德稱中國是敵對勢力 馬英九籲冷靜：請依憲法收回

賴清德稱中國是敵對勢力 馬英九籲冷靜：請依憲法收回
賴抗中 藍轟操作對立、加溫大罷免 「離戒嚴只差一步 」

賴抗中 藍轟操作對立、加溫大罷免 「離戒嚴只差一步 」
兩岸宗教交流加嚴審查 宮廟：陳水扁也曾赴陸祭祖

兩岸宗教交流加嚴審查 宮廟：陳水扁也曾赴陸祭祖
賴清德宣布恢復軍事審判 國民黨團提公投反制

賴清德宣布恢復軍事審判 國民黨團提公投反制

熱門新聞

台新投信董事長鄭貞茂已請辭董座職務。圖／聯合報系資料照片

台金融大老背癌妻偷吃 每周4次…日傳500則鹹濕簡訊曝光

2025-03-10 15:51
陽明交大研究團隊發現，台式英語起因為使用「單字拼寫」記憶單字所致。研究第一作者教授盧郁安教授（左二）、研究第二作者碩士李承寰（左一）、金紹婕（右二）和游師晴（右一）攜手揭單字拼寫對英語發音的影響。(陽明交大提供)

為什麼講英語有台灣腔？ 台學者揭發音關鍵

2025-03-05 22:30
央視新聞8日晚間貼出多名台灣藝人響應央視圖卡對台表態的彙整。（圖／截自微博）

多名藝人轉發「台灣必歸」 台陸委會：依兩岸條例查處

2025-03-08 11:59
日系偶像團體「Primulav」成員「佳那KANA-KANA」，擁有台大法律系學歷。(取自Threads「kanakana_primulav」)

台大法律系正妹畢業當偶像遭辱丟臉 本尊高EQ回應

2025-03-08 01:10
劉姓中配遭人檢舉網路鼓吹武統言論，遭移民署約詢三小時，她事後指移民署「侵害言論自由」。圖／取自網路

中配網紅發表武統言論 移民署廢止其在台居留許可

2025-03-11 15:07
台灣基進秘書長吳欣岱在臉書指出，像侯佩岑這樣的人「錢都她在賺，豆腐都我們被吃」圖/取自吳欣岱臉書。

侯佩岑表態「中國台灣省」遭轟：錢她在賺 豆腐我們被吃

2025-03-07 16:05

超人氣

更多 >
4歲童打911要讓媽坐牢 驚動警察上門…結局有點可愛

4歲童打911要讓媽坐牢 驚動警察上門…結局有點可愛
長髮飄飄面容白淨 南加華女竟是慣偷

長髮飄飄面容白淨 南加華女竟是慣偷
好市多科克蘭品牌這7項商品 中上階級買了不心疼

好市多科克蘭品牌這7項商品 中上階級買了不心疼
龍捲風凌晨襲擊洛杉磯 大樹拔起壓屋頂水淹街道

龍捲風凌晨襲擊洛杉磯 大樹拔起壓屋頂水淹街道
紐約狠母打死7歲女兒 只為「讓性侵妹妹的兒子脫罪」

紐約狠母打死7歲女兒 只為「讓性侵妹妹的兒子脫罪」