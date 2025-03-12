台大新進已婚醫護要驗孕 遭批性別歧視

台大醫院新進住院醫師、護理師體檢，若是已婚女性，需自費檢驗是否懷孕，被質疑違反性平法，示意圖。（本報資料照片）

台大醫院新進住院醫師、護理師體檢時，如為已婚女性，需自費100多元(台幣，下同，約3美元)，檢驗是否懷孕，似乎違反性平法，立委林月琴批「難道懷孕就不能當住院醫師？」台大發言人陳彥元表示，此出發點立意良善，擔憂X光檢查可能讓胎兒身陷輻射暴露危險。另外，台北市醫師職業工會昨公布全台醫師「性平調查報告」，57.1%的年輕女醫師曾遭權勢性騷，比男性高出近十倍，然而申訴比例極低，原因在於年輕是醫師擔心遭受前輩打壓，未來職涯發展受阻。

林月琴指出，民眾反映，台大醫院新進住院醫師體檢過程中，女性被要求加錢檢驗是否懷孕，台大醫院已是國內頂尖醫院，仍出現新進女員工需驗孕等奇特現象。台北市醫師職業工會進一步表示，除了新進住院醫師，新進護理師體檢時也常需加價驗孕。

調查報告顯示，57.4%女性曾被問過關於結婚或孕產育兒打算等問題，男性則僅25%被關切過。台北市醫師職業工會性平委員會主任委員于政民指出，女性遭遇性平問題是男性的兩倍多，顯示上級主管仍擔心部屬一旦懷孕育兒，可能影響工作表現，「玻璃天花板」問題仍嚴重。

對於外界批評，陳彥元指出，近期檢視教學部、安全衛生室、護理部、家庭醫學部等單位性平狀況，以及年輕女醫師、女護理師在進入單位後健檢狀況，才發現人事室通知單上有印有「要加130元，檢驗是否懷孕」等字樣。

之所以如此，關鍵在於新進人員健康檢查項目中，均有X光篩檢，但台大院方擔憂，受試女性可能不知自身已懷孕中，導致胎兒暴露輻射。陳彥元強調，必須出發點良善，在醫學上屬於合理考量。

陳彥元表示，驗孕與是否結婚並無關係，勞基法早有相關規定，懷孕不會影響職涯發展，台大醫院也明文保障懷孕醫師，對孕婦更有保障。外界如仍有疑慮，將考慮是否取消驗孕。

除了遭疑違反性平工作法外，白色巨塔性騷事件頻傳，台北市醫師職業工會公布報告顯示，百分12.2異性戀男性醫師曾遭性騷擾 ，高達57.1%女性遭受過「權勢性騷擾」，但申訴比例極低，男性無人申訴，女性受害者中僅5.7%提出申訴。至於不想追究的原因，以「沒時間或心力處理」最多，超過6成，其次為「情況未達需尋求協助的程度」、「申訴也無濟於事」、「缺乏足夠證據」。

台大醫學系教授黃韻如指出，醫院場域中身分複雜，年輕住院醫師仍在接受專科醫師訓練，跟教授之間常以「老師」、「學生」相稱，一旦遭受「權勢性騷擾」，擔心日後專科醫師考試受到影響，影響職涯發展，而不敢申訴。呼籲以建立申訴前的緩衝機制，提供年輕醫師諮詢。

林月琴表示，性平三法雖2023年上路，但醫療體系仍相當保守，性騷事件頻傳，將於本會期提出性平法修法。另呼籲，院內處理性騷調查事件時，被調查人員應先調離職務，另遴選受過性平訓練的外部專家、實務工作者參與評估，且專家名單應公開透明。