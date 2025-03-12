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綠：藍白否決覆議案 歷史罪人勢必受民意制裁

中央社台北12日電
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台立法院會12日下午進行總預算、財劃法修法覆議案記名投票表決，民進黨立委投票前在議場邊齊聚開會討論。中央社
台立法院會12日下午進行總預算、財劃法修法覆議案記名投票表決，民進黨立委投票前在議場邊齊聚開會討論。中央社

台灣總預算跟財劃法覆議案遭到藍白否決，民進黨發言人韓瑩今天說，藍白甘願做歷史的罪人，也不願共同為台灣人民社稷著想，勢必將受到民意的制裁；民進黨將持續清楚向人民報告政府施政方針，並堅持守護台灣民主憲政體制。

民進黨今天發布新聞稿表示，行政院所提的中央政府總預算及財政收支劃分法2項與國家發展及人民利益有密切的關係的覆議案，遭到藍白聯手否決。

韓瑩表示，藍白兩黨面對民意的憤怒，仍然一意孤行，不但否決掉國家的安全與發展、否決掉人民的荷包，更否決掉台灣大步向前的機會；藍白甘願做歷史的罪人，也不願共同為台灣人民社稷著想，勢必將受到民意的制裁。

韓瑩指出，過去一年以來，藍白兩黨在國會一連串通過毀憲亂政立法院職權行使法、憲訴法、選罷法等法案，始終不願給行政部門有充分說明、給朝野立委充分討論的機會，罔顧程序正義、不顧人民反彈，更無視國家長遠發展。

韓瑩說，藍白不顧民生需求，選擇擋下攸關地方財政公平與國家重大施政的法案，刻意讓國家發展停滯，明顯只為滿足自己的政治算計；民進黨身為執政團隊的一員，將持續清楚向人民報告政府施政方針，並堅持守護台灣民主憲政體制。

民進黨

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台灣總預算財劃法覆議案 遭藍白否決

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