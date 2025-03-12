台灣總預算財劃法覆議案 遭藍白否決

立法院會12日下午進行總預算、財劃法修法覆議案記名投票表決，開票結果晚間出爐，藍白挾人數優勢否決兩項覆議案。圖為議場內的開票統計表。中央社

台行政院針對2025年度中央政府總預算、財政收支劃分法修法提出覆議案，立法院會今天記名投票 表決，在藍白人數優勢下，2項覆議案都以61票反對、51票贊成，遭到否決。這也是這屆立法院第5度否決覆議案。

行政院認定立法院第11屆第2會期第14次會議三讀通過修正財政收支劃分法部分條文，其中第8條、第16條之1、第30條，以及立法院第11屆第2會期第18次會議決議通過的2025年中央政府總預算有窒礙難行之處，2月27日行政院會通過覆議提案，呈經總統同意後，移請立法院覆議。

立法院昨天及今天召開全院委員會，處理總預算、財劃法修法覆議案，邀行政院長卓榮泰 報告、備詢，並在今天下午召開院會，記名投票表決。

目前各黨的國會席次，國民黨加上無黨籍立委陳超明、高金素梅，掌握54席；民進黨則有51席；民眾黨原有8席，但在吳春城請辭立委後，因遞補的劉書彬尚未宣誓就職，因此目前僅有7席。今天覆議案共有112位立委領票。

開票結果，2025年度中央政府總預算覆議案，61票「贊成本院原決議，即反對覆議案」、51票「反對本院原決議，即贊成覆議案」；財劃法修法覆議案的票數也相同，有51票贊成覆議案、61票反對覆議案。2項覆議案都在藍白人數優勢下遭否決。

卓榮泰在口頭報告時表示，2025年度總預算刪減總數有爭議，且刪減幅度、金額創新高，還要求行政院自行調整刪減數高達新台幣636億餘元，有違權力分立原則；針對特定機關及項目刪減影響運作，凍結金額比前3年平均增加9倍，解凍條件難以達成，窒礙難行。

卓榮泰說，財劃法修正後，大幅削減中央可運用財源，以2025年度各稅預算案資料設算，初估中央政府將減少經常性收入3753億元，卻未併同檢討事權分配，且修正統籌分配稅款分配方式，進一步擴大城鄉差距，與憲法意旨背道而馳。

中華民國 憲法增修條文第3條第2項第2款規範，行政院對於立法院決議的法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經總統核可，在決議案送達行政院10天內，移請立法院覆議。

立法院對於行政院移請覆議案，應於送達15天內作成決議。覆議案逾期未議決者，原決議失效。覆議時，如經全體立法委員1/2以上（57人以上）決議維持原案，行政院長應即接受該決議。