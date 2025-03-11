我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西南航空終結免費行李托運 去年已取消開放自選座位

烏克蘭初步同意停火計畫 美恢復對烏軍援與情報共享

中配網紅發表武統言論 移民署廢止其在台居留許可

中央社台北11日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
劉姓中配遭人檢舉網路鼓吹武統言論，遭移民署約詢三小時，她事後指移民署「侵害言論自由」。圖／取自網路
劉姓中配遭人檢舉網路鼓吹武統言論，遭移民署約詢三小時，她事後指移民署「侵害言論自由」。圖／取自網路

中配網紅「亞亞在台灣」自拍網路影片發表武統言論，日前遭舉報被移民署約談。台移民署11日晚表示，經依法調查並會商相關機關後，將依法廢止其在台依親居留許可，擇期安排出境。

中配網紅「亞亞在台灣」近日也在「抖音」的海外版本TikTok發布影音，自稱遭人惡意舉報疑涉統戰言論，被移民署約面談，並將訪談過程全揭露，質疑台灣言論自由受限，也擔憂相關居留證件會被廢止。

移民署晚間發布新聞稿表示，近期獲報有中國配偶劉姓女子於其經營社群媒體帳號「亞亞在台灣」公然鼓吹武統言論。

移民署指出，政府尊重言論自由，但劉女公開發布「大陸武力統一台灣，已經不需要其他理由」及「遲遲不武統」等言論，影響社會安定，因此依法調查。

劉女目前在台灣為依親居留身分，移民署說，其公開發布涉武統言論，經依法調查並會商相關機關後，將依「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」第14條第1項第4款規定，「有危害國家安全或社會安定之虞」，廢止劉女在台依親居留許可。

同時，依相關規定，5年不許可劉女再申請依親居留，以維護國家安全及社會安定。

據了解，考量劉女依親居留，家中仍有親人需要安置，人道考量給予時間安排親人狀況，再擇期安排出境。

移民署呼籲，特定人士切勿為提高網路流量牟利而發表不當言論，不僅可能觸犯相關法令，也浪費社會及行政資源；並嚴厲譴責任何傷害台灣民主體制行為。

移民 依親 社群媒體

上一則

老套招數仍上鉤 台女子把美籍網友當真愛差點被騙錢

延伸閱讀

網紅、車潮要來了…加州核桃溪迎超級花期 居民嚴陣以待

網紅、車潮要來了…加州核桃溪迎超級花期 居民嚴陣以待
鄭爽淪為小三？富二代爆料：她被我爸包養還懷孕了

鄭爽淪為小三？富二代爆料：她被我爸包養還懷孕了
娛樂／不想被電視台操控 胡瓜、白冰冰改當網紅

娛樂／不想被電視台操控 胡瓜、白冰冰改當網紅
因陸生說「中國台北隊」遭約談 馬英九籲賴政府高抬貴手

因陸生說「中國台北隊」遭約談 馬英九籲賴政府高抬貴手

熱門新聞

陽明交大研究團隊發現，台式英語起因為使用「單字拼寫」記憶單字所致。研究第一作者教授盧郁安教授（左二）、研究第二作者碩士李承寰（左一）、金紹婕（右二）和游師晴（右一）攜手揭單字拼寫對英語發音的影響。(陽明交大提供)

為什麼講英語有台灣腔？ 台學者揭發音關鍵

2025-03-05 22:30
台北101大樓被閃電擊中瞬間的畫面。(擷自X@ABC News)

台北101遭雷擊畫面震撼 ABC News也報導了

2025-03-05 20:22
台新投信董事長鄭貞茂已請辭董座職務。圖／聯合報系資料照片

台金融大老背癌妻偷吃 每周4次…日傳500則鹹濕簡訊曝光

2025-03-10 15:51
國民黨立法院黨團總召傅崐萁2月赴香港參加旅展，一名同行的旅行業者在入境香港時驚傳被捕，至今仍未獲釋，陸委會5日予以證實，指該員被香港警方指控涉及刑事案件。圖／傅崐萁辦公室提供

傅崐萁赴港1團員入境時被捕 陸委會證實：涉刑事案件

2025-03-05 11:59
央視新聞8日晚間貼出多名台灣藝人響應央視圖卡對台表態的彙整。（圖／截自微博）

多名藝人轉發「台灣必歸」 台陸委會：依兩岸條例查處

2025-03-08 11:59
日系偶像團體「Primulav」成員「佳那KANA-KANA」，擁有台大法律系學歷。(取自Threads「kanakana_primulav」)

台大法律系正妹畢業當偶像遭辱丟臉 本尊高EQ回應

2025-03-08 01:10

超人氣

更多 >
華人回鄉裝滿美國伴手禮 她分享高質感又不占位清單

華人回鄉裝滿美國伴手禮 她分享高質感又不占位清單
美股4大指數下跌 川普罕見神隱 白宮回應了

美股4大指數下跌 川普罕見神隱 白宮回應了
鄭爽淪為小三？富二代爆料：她被我爸包養還懷孕了

鄭爽淪為小三？富二代爆料：她被我爸包養還懷孕了
肯伊威斯特妻子義大利街頭「裸滑直排輪」全身被看光

肯伊威斯特妻子義大利街頭「裸滑直排輪」全身被看光
川普報復加拿大 鋼鋁關稅翻倍至50% 加幣急貶

川普報復加拿大 鋼鋁關稅翻倍至50% 加幣急貶