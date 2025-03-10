台AIT處長谷立言：美能作穩定能源供應來源 包含核能

美國在台協會（AIT）處長谷立言。本報資料照片

美國在台協會（AI T）處長谷立言 （Raymond Greene）接受台灣自由時報專訪指出，能源是許多台灣公司和美國公司都非常憂慮的問題，例如打造人工智慧（AI）數據中心都特別耗費能源，台灣高度仰賴國外進口能源，而美國作為全世界最大的能源出口國，可以作為台灣可靠的能源來源，無論是液化天然氣、再生能源或核能。

根據自由時報公布的谷立言專訪全文，谷立言表示，AIT非常積極與在台灣的公司和政府機關討論，表達美國在這方面能夠對台灣提供的協助，這是相當令人期待未來合作的計畫。

谷立言表示，關於核能，若放眼全世界，可以看到包含美國和日本在內都有復興復甦使用核能的狀況，這是由於很多公司需要有穩定的基載電力，尤其在數據中心等AI相關產業。

談到台積電 宣布在美國加碼投資1000億美元，谷立言表示，台積電有非常多客戶在美國，相信企業的決定，也能讓美國經濟有更多更好的發展；美台半導體產業關係十分密切，隨著AI等科技發展，他認為未來對半導體的需求是無限的，包含在台灣。

谷立言指出，無論走到哪，都可以看到台積電在建立新的生產線，台灣當然有自己資源的限制，包含土地、水和能源可能缺少的狀況，因此這也是為何台積電選擇到日本與德國投資的原因。

谷立言說，美台半導體產業的關係不是零和而是正和關係，他認為，台灣未來會持續擁有世界上最有效率的半導體生態圈，這也是康寧和美光等美國公司都到台灣投資的原因，同樣地，很多美國設計公司都與台積電密切合作。

谷立言表示，美國能源價格較低、有很大的環境空間，也有全球最大的消費市場，台灣與美國半導體產業的關係是牢不可破的。

谷立言重申台海和平穩定的重要性，美國總統川普的優先目標之一就是要維持世界和平，在印太區域避免衝突，尤其是避免台海衝突。

記者詢問AIT，美方是否鼓勵或支持台灣重新盤整能源計畫，在未來加入核能發電選項，截止發稿，AIT尚未回應。