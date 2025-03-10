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批台藝人轉發「必歸」貼文 陸委會：若擁大陸戶籍將查處

記者陳宥菘／台北即時報導
陸委會10日在社交平台上發布陸委會主委邱垂正錄製的影片，就台灣藝人轉發央視貼文行為說明立場。（圖／截自陸委會YouTube）
陸委會10日在社交平台上發布陸委會主委邱垂正錄製的影片，就台灣藝人轉發央視貼文行為說明立場。（圖／截自陸委會YouTube）

台灣藝人在微博轉發央視「台灣必歸」貼文，陸委會已表示將依法查處，陸委會主委邱垂正10日再批評這些藝人甘願淪為中共對台統戰樣板，令國人不齒，強調捍衛國家主權是不能逾越的底線。他還提到，相關藝人實際長期居住在中國大陸，或有人利用所謂「台灣藝人」身分刻意混淆視聽，將依兩岸條例查處是否與中共黨政軍合作或取得中國大陸戶籍。

陸委會日前已於8日晚間發布新聞稿，表示政府對於唱和中共消滅中華民國主權的少數台灣藝人，給予最嚴厲的譴責，並宣布將依照兩岸條例相關規範進行查處後，陸委會10日再於社交平台上發布陸委會主委邱垂正錄製的影片，再次就此議題說明立場。

邱垂正表示，中華民國是主權獨立的國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，極少數台灣演藝人員為求個人在陸發展利益，多次唱和中共官方損害我國家主權，嚴重傷害台灣利益，相信大部分台灣人民都予以嚴厲譴責。

邱垂正指出，中共長期以政治意識形態強力介入藝文影視環境，審查演藝人員相關言行，每逢特定時刻，就會動員台灣藝人政治表態，此種蠻橫作法，凸顯兩岸體制根本差異，與赴陸發展的風險。他強調，「我們尊重每個人對於文化、民族的認同，但捍衛國家主權與自由民主，是台灣共識與核心利益之所在，是不能逾越的底線。」

邱垂正說，台灣藝人雖在陸發展不易，但不應該為個人私利或特定政治意圖，傷害養育、栽培他們的台灣這塊土地與人民，「此次部分藝人甘願淪為中共對台統戰樣板，唱和消滅自己國家的表態，是所有中華民國國民無法容忍且感到不齒」。

邱垂正表示，陸委會呼籲這些藝人應立即停止損害國家主權作為，且相關藝人實際長期居住在中國大陸，或有人利用所謂「台灣藝人」身分刻意混淆視聽，如有違反兩岸條例第33條之1與中共黨政軍進行合作行為，或有違法取得中國大陸戶籍身分情形，政府將依兩岸條例相關規範進行查處。

大陸外長王毅7日在記者會上稱，「台灣地區在聯合國的唯一稱謂就是中國台灣省」，央視新聞隨後製作「台灣必歸」圖卡，包括陳震、陳喬恩、陳妍希、陳志朋、顏人中、楊宗緯、張韶涵、趙又廷、歐陽娜娜、文淇、張晨光、陳昊森、董又霖、翁虹、侯佩岑、官鴻、汪東城、王以綸、黃曦彥等台灣藝人都已轉發央視的「台灣必歸」圖卡。

中共 中華民國 陳志朋

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