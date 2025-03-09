柯建銘：賴總統都下令要下鄉宣講 大家還看不懂？

民進黨立法院黨團總召柯建銘。(中央社)

民進黨 立法院黨團總召柯建銘 9日晚說，大罷免 是民意所趨，民進黨團決議要做民意的後盾，黨團會議和中常會都通過了，台總統賴清德還說要下鄉宣講，這樣大家還看不懂？難道賴總統要講「大罷免」才算數？

柯建銘喊出大罷免，還指賴總統會壓軸出場，引來總統府澄清賴尊重公民團體自主行動的立場，並說從未有過「出場」的討論。

柯建銘接受風傳媒節目主持人黃暐瀚專訪時說，民進黨從黨團到中常會都通過，要做罷免民意的後盾，3月15日起下鄉宣講是黨下令，黨主席就是賴清德。

柯建銘說，「這樣大家還看不懂？難道總統要講大罷免這樣才算數？」

柯建銘回應總統出場說，他指出，立法院處理財政收支劃分法修正案的覆議結束後，賴清德一定會有態度，總統有其憲法高度，責任是捍衛國家安全。

柯建銘說，他和賴清德與行政院長卓榮泰每周開會，大家考慮的都是國家，想的都是捍衛民進黨與國家價值和安全，以及如何對付國民黨，這是共同理念。

柯建銘為立法院委員會的召委選舉公開槓上同黨立委王定宇和王世堅，如今接受專訪，他說「不回應」就是他的回應，呼籲全黨團結。

柯建銘還說，民眾黨主席黃國昌不要再幻想選市長和選總統，大罷免後民眾黨就會結束，「一個貪汙的政黨，這樣的政黨有人會跟？藍白一起賣台，這樣的政黨會有活路？」

柯建銘說，推動罷免國民黨立委，背後在對抗中共侵略，中共一來台灣人民的生命才產都會歸零，因此他預測國民黨發動罷免民進黨立委的第二階段連署不會成功，「就連（國民黨立法院黨團總召）傅崐萁他老婆都不可能投贊成票，這很簡單的道理。」