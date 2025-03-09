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柯爸明告別式 他勸賴清德出席：給柯文哲一個擁抱

記者賴香珊／南投即時報導
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民眾黨前主席柯文哲父親柯承發病逝，明天將於新竹市生命紀念園區景行廳舉辦告別式。(記者黃義書／攝影 )
民眾黨前主席柯文哲父親柯承發病逝，明天將於新竹市生命紀念園區景行廳舉辦告別式。(記者黃義書／攝影 )

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發病逝，明天將於新竹市生命紀念園區景行廳舉辦告別式，柯文哲申請外出奔喪獲准，明將現身盡最後孝道。醫師、時事評論家沈政男喊話台總統賴清德，勸他參加柯爸的告別式，應該前去給柯文哲一個擁抱。

經了解，柯父柯承發的告別式將在新竹市生命紀念園區景行廳舉辦，預計當天上午8時30分開始靈前誦經儀式，上午9時舉行家祭，上午9時30分向各界致哀感謝並介紹柯爸生平事略，之後誦經迴向，再於上午9時40分開始公祭。

今天不少藍綠大咖的花籃送抵告別式會場，包括前總統陳水扁、立法院長韓國瑜、副院長江啟臣、國民黨主席朱立倫、立院黨團總召傅崐萁、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、嘉義市長黃敏惠、花蓮縣長徐榛蔚等各界花籃已布置在會場兩側。

而明天柯爸告別式現場，初估約有1200人參加，除了柯家親友、民眾黨人員及支持者外，前總統陳水扁、馬英九、雲林縣長張麗善、苗栗縣長鍾東錦、新竹縣長楊文科、新竹市長高虹安、代理市長邱臣遠等將到場致意。

由於，不少藍綠大咖明將前往柯爸告別式哀悼致意，沈政男也向賴清德喊話，認為他「應該參加柯爸的告別式」，並且給柯文哲一個擁抱，勸賴清德「一定要把握」。

沈政男表示，於法，不應干涉個案，但於情於理，尤其是身為總統的高度，加上原本的私交，如柯文哲曾幫忙寫書序，都應前去給柯文哲一個擁抱，為他加油打氣。而政治的內涵是什麼？政治人物的胸襟又是什麼？這是最好的示範。剛好有這樣的場合與機會，刻意安排也做不到，賴清德一定要把握。

民眾黨前主席柯文哲父親病逝，明將舉辦告別式，前總統陳水扁、新北市長侯友宜、台北市...
民眾黨前主席柯文哲父親病逝，明將舉辦告別式，前總統陳水扁、新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安等人花籃今送抵會場。(記者黃義書／攝影 )

柯文哲 賴清德 民眾黨

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