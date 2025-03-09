台北看守所准柯文哲奔喪 幾點到？待多久目前未知

民眾黨新竹黨部主委李國璋今受訪指出，大家所關心的柯文哲何時能到場？能否順利參加家祭？停留時間多久？目前無從得知。(記者王駿杰／攝影)

民眾黨 前主席柯文哲 父親柯承發病逝，告別式將於3月10日舉行，民眾黨新竹黨部主委李國璋今受訪指出，目前中央與地方黨部規畫志工人力約80人，預計明天上午7時工作人員會就定位開始布置，至於大家所關心的柯文哲何時能到場？能否順利參加家祭？停留時間多久？目前無從得知。

影片來源：聯合新聞網

李國璋說，明天希望整個告別式可以在上午8時30分開始，目前較確定會到場致意的政治人物，包括前總統陳水扁、馬英九 、台中市長盧秀燕、雲林縣長張麗善、苗栗縣長鍾東錦、新竹縣長楊文科、新竹市長高虹安、代理市長邱臣遠，而大家關心的柯媽何瑞英明天也會參加告別式。

柯爸告別式當天上午8時30分開始靈前誦經儀式，9時舉行家祭，當天訃聞上列名的4代家屬都會到場，9時30分向各界致哀感謝，以及介紹柯爸生平事略。9時35分誦經迴向後，於9時40分開始公祭，11時封釘、發引，11時30分羽化。