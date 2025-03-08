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78年前血染紅基隆港 228追思家屬落淚拋菊花入港中

記者游明煌／基隆即時報導
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78年前血染紅基隆港，228追思家屬落淚，拋菊花入港中追思。圖／基隆市政府提供
78年前血染紅基隆港，228追思家屬落淚，拋菊花入港中追思。圖／基隆市政府提供

78年前的228事件發生後，3月8日軍隊登陸基隆進行肅清，當時血染紅了基隆港，基隆今天舉辦228追思會，市長謝國樑帶領家屬默哀，並獻花把菊花拋入港中，不少家屬悲傷落淚。

影片來源：聯合新聞網

基隆市政府為紀念228事件78周年，今天下午2時28分在基隆港邊的海洋廣場舉行「基隆市228紀念追思活動」，謝國樑帶領各界代表共同默哀，隨後在追思歌曲的伴奏中將菊花拋入港中，表達對當年無辜受難者的深切追思。

追思活動現場莊重肅穆，來自各界民眾、社團及受難遺屬踴躍參與，參與者在緬懷歷史、追思先人的同時，以低頭默哀與虔誠獻花的方式，表現出對過去慘痛事件的哀悼與反思，並展現對和平與社會穩定的共同期盼。現場氣氛既凝重又溫馨，每一份悼念彷彿在訴說著歷史的沉重與不忘的決心。

謝國樑致詞時，除深切緬懷當年無辜犧牲的受難者，並向受難者家屬致以最誠摯的慰問，並表示市府在3月8日舉行228紀念追思活動，是因為這天是78年前基隆事件的歷史時刻；過去「228事件」曾是一個難以啟齒的禁忌；如今各方史料陸續公開，228更被國家訂定為和平紀念日，就是希望撫平受難者家屬的傷痛。

謝國樑說，儘管距今已78年，但是歷史不能被遺忘，我們更應該記取教訓，社會要和平而不是鬥爭，族群要融合而不是對立，不能再重蹈過去戰亂時代的覆轍；唯有真誠反省過去的錯誤，以慈悲與謙卑包容彼此，才能化解歷史傷痕，社會才能更加和諧，民主自由的基本價值才能得以保障。

78年前的228事件發生後，3月8日軍隊登陸基隆進行肅清。楊姓家屬代表致詞時表示，他的叔叔就死在基隆港，他期盼三個呼籲，一是澄清歷史真相，二是責任的歸屬，三是實踐轉型正義，並在基隆港設紀念碑文說明歷史過往。市長對此回覆，家屬有這樣的想法，會請民政處來了解。

78年前血染紅基隆港，228追思家屬落淚，拋菊花入港中追思。記者游明煌／攝影
78年前血染紅基隆港，228追思家屬落淚，拋菊花入港中追思。記者游明煌／攝影
78年前血染紅基隆港，228追思家屬落淚，拋菊花入港中追思。記者游明煌／攝影
78年前血染紅基隆港，228追思家屬落淚，拋菊花入港中追思。記者游明煌／攝影
78年前血染紅基隆港，228追思家屬落淚，拋菊花入港中追思。記者游明煌／攝影
78年前血染紅基隆港，228追思家屬落淚，拋菊花入港中追思。記者游明煌／攝影
78年前血染紅基隆港，228追思家屬落淚，拋菊花入港中追思。記者游明煌／攝影
78年前血染紅基隆港，228追思家屬落淚，拋菊花入港中追思。記者游明煌／攝影
78年前血染紅基隆港，228追思家屬落淚，拋菊花入港中追思。記者游明煌／攝影
78年前血染紅基隆港，228追思家屬落淚，拋菊花入港中追思。記者游明煌／攝影

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