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多名藝人轉發「台灣必歸」台陸委會：依規查處

多名藝人轉發「台灣必歸」 台陸委會：依相關規範查處

記者廖士鋒／即時報導
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央視新聞8日晚間貼出多名台灣藝人響應央視圖卡對台表態的彙整。（圖／截自微博）
央視新聞8日晚間貼出多名台灣藝人響應央視圖卡對台表態的彙整。（圖／截自微博）

中共政治局委員兼外長王毅7日在記者會上，針對台灣議題表態稱，「台灣地區在聯合國的唯一稱謂就是中國台灣省」，相關話題迅即登上微博熱搜第一，央視新聞隨後製作「台灣必歸」圖卡，諸多台灣藝人也在微博轉發並稱堅持一中原則，對此台灣陸委會8日晚間表示給予最嚴厲的譴責，並強調將依照「兩岸條例」相關規範進行查處。

由央視新聞發布的「台灣必歸」圖卡，該圖片的底圖繪上中共五星旗，並放上台灣地圖，書寫「台灣必歸」，內文稱「台灣是中國的台灣，怎麼解決台灣問題是14億多中國人民自己的事。台灣從來不是一個國家，也永遠不會成為一個國家」。

陸委會8日晚間發布新聞稿，指出政府對於唱和中共消滅中華民國主權的少數台灣藝人，給予「最嚴厲的譴責」，並依照兩岸條例相關規範進行查處。

陸委會表示，中華民國是主權獨立的國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，「少數台灣演藝人員為求個人在陸發展利益，多次唱和中共官方損害我國家主權，嚴重傷害台灣民眾情感」。

陸委會強調，中共長期以政治意識形態控制藝文影視環境，審查演藝人員相關言行，每逢特定時刻，就會動員台灣藝人政治表態，此種蠻橫作法，凸顯兩岸體制根本差異。

尤其陸委會提到，台灣藝人在陸發展不應該為了個人私利，傷害養育栽培他們的土地，此次部分藝人「甘願成為中共對台統戰，消滅自己國家的棋子」，在此給予最嚴厲的譴責。陸委會最後宣告，「將檢視這些藝人的行為是否涉及和中共黨政軍合作而有違反『兩岸條例』第33條之1的情況」。

根據「兩岸條例」第33條之1，台灣地區人民、法人、團體或其他機構，非經各該主管機關許可，不得為與大陸地區黨務、軍事、行政、具政治性機關（構）、團體或涉及對台政治工作、影響國家安全或利益之機關（構）、團體為任何形式之合作行為，也不得與大陸地區人民、法人、團體或其他機構，為涉及政治性內容之合作行為。台灣地區非營利法人、團體或其他機構，與大陸地區人民、法人、團體或其他機構之合作行為，不得違反法令規定或涉有政治性內容。

中國微博3月8日下午熱搜第一的詞條是「台灣藝人帶中國台灣省話題發博」，而據央視新聞、環球網微博8日晚間的整理，包括陳震、陳喬恩、陳妍希、陳志朋、顏人中、楊宗緯、張韶涵、趙又廷、歐陽娜娜、文淇、張晨光、陳昊森、董又霖、翁虹、侯佩岑、官鴻、汪東城、王以綸、黃曦彥等藝人都已轉發央視的「台灣必歸」圖卡。

中共 微博 中華民國

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