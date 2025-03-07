台積電加碼投資美國 經長：台美先進製程不可能同步

台積電加碼投資美國，引發各界矚目。（路透）

台積電 加碼投資美國，引發各界矚目。台經濟部長郭智輝今天表示，台美先進製程生產不可能同步，一定要根據台灣經驗去修正才能蓋成，以2奈米為例，台灣廠已在試產階段，美國現在蓋廠到進入生產須3年半，等於慢了台灣42個月；此外，若廢除美國晶片法案，郭智輝認為，英特爾 受衝擊較大。

美國總統川普 （Donald Trump）和魏哲家日前在白宮共同宣布，台積電將對美國再投資至少1000億美元，用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠與1座研發中心。

郭智輝今天接受寶島聯播網「寶島全世界」廣播節目主持人鄭弘儀專訪時表示「很感動」，魏哲家進入白宮對全球關心美國發展的記者與官員宣布這項重大投資，川普也說這是偉大工作，並介紹台積電是很厲害的公司、作出厲害選擇，這是台灣人的光榮。

郭智輝強調，台積電赴美投資，最重要的是滿足需要人工智慧（AI）晶片的客戶，約8成客戶都在美國，而之所以能有這麼大訂單，也是因美國要拉開與中國競爭的距離，川普也希望領先更多，可見美國布局AI力道。

主持人問，若未來美國廠生產1.6奈米，是否會和台灣同步，郭智輝表示，這是不可能的事情，不是畫餅就能做得出來，一定要根據台灣經驗去修正才能蓋成，這也是為何台積電在美國需要上千名研發人員。

至於兩者時間落差，他說，現在已有明顯落差，台灣廠2奈米已在試產，美國廠從現在開始蓋要2年、安裝設備1年，再從小量到大量生產等合計需3年半，等於慢42個月，而台灣在這段時間又會前往下一個新世代發展。

主持人詢問台積電會在美國蓋多少座奈米晶圓廠，郭智輝說，要看市場，台積電作為一流公司「有功夫、但贏一點就好」，若3奈米即可滿足客戶需求，或許也不需要往下生產，畢竟差一個世代就要增加高昂設備支出，以一台艾司摩爾（ASML）EUV為例，生產2奈米要價新台幣140億元，生產1.6奈米要200億元。

外界關切台積電赴美投資千億美元，恐排擠在台投資。郭智輝對此說，「不會」，台積電投資台灣是確定的，因為都有訂單；至於赴美投資中的650億美元會用在購買設備，且是要根據訂單情況購置。

美國總統川普近日建議廢除晶片法案，此法案以英特爾補助最多達85億美元，對台積電則是補貼66億美元。

郭智輝表示，台積電要的是公平對待，「當大家起跑點都一樣，他一定跑贏」，而全部拿掉補助等於恢復原點，或許影響一時資金調度，但對賺錢大公司來說，長期來看沒差。主持人詢問，那就是對英特爾影響較大；郭智輝說，可以看出是這樣。

至於台積電在台灣有11座廠興建計畫，水電人力等方面能否因應，郭智輝表示，「都夠」，經濟部都有針對水電與廠商預先討論；至於11座廠估計所需人力為3萬3000人，「台灣怎可能供應如此多工程師，所以前進世界、選擇美國完全正確」，美國一流學校有幾百間。

此外，主持人也詢問是否事先知道台積電宣布擴大投資計畫，郭智輝表示，「沒事先跟我說」；主持人追問，但經濟部設有投審會。郭智輝回應，「他（台積電）就是有把握，就像川普也不會先說要什麼，他也不用跟中華民國政府講，說不定談判到最後也不用投資」。

經濟部官員補充說明，郭智輝是想表達，台積電事前有充分與政府互動溝通，在昨天總統賴清德與魏哲家的記者會也有充分表達。至於投資審查部分，由於尚未正式做成投資決定，因此投審會尚未收到正式申請案。