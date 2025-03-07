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陳佩琪哽咽：柯文哲流淚堅持3/10送父親最後一程

中央社新北7日電
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前台北市長柯文哲的父親柯承發日前病逝，10日將辦告別式。柯文哲妻子陳佩琪（中）7日替羈押中的柯文哲申請返家探視，受訪時哽咽透露，柯文哲強烈要求想出席父親告別式，送父親最後一程。中央社
前台北市長柯文哲的父親柯承發日前病逝，10日將辦告別式。柯文哲妻子陳佩琪（中）7日替羈押中的柯文哲申請返家探視，受訪時哽咽透露，柯文哲強烈要求想出席父親告別式，送父親最後一程。中央社

前台北市長柯文哲涉京華城等案遭羈押，柯父柯承發日前病逝，柯妻陳佩琪今天替柯文哲申請返家探視。陳佩琪在北所外哽咽地說，這幾次會面柯文哲總淚流滿面，他強烈要求出席10日父親告別式。

柯文哲目前羈押在台北看守所。柯文哲的父親柯承發2月17日病逝，預定在3月10日上午於新竹舉辦告別式。柯文哲日前獲裁准解除禁見至10日，對象限母親、妻子、弟弟、妹妹等4人，討論父親治喪事宜。

柯文哲的妻子陳佩琪自3月2日開始，每天都到北所辦理接見探視，今天下午4時20分許，陳佩琪步出北所向在場媒體發表談話。

因假日不得辦理接見，陳佩琪說，今天應是最後一次在北所見丈夫，她表示，柯文哲堅持出席10日父親告別式，送父親最後一程，「這是他這6天來，一直跟我說，不變、強烈的要求。」

陳佩琪眼眶泛淚地說，她跟柯文哲結婚35年，「知道他有亞斯伯格症，情緒內斂，喜怒通常不形於色」，但這6次會面時，只要談到柯父，柯文哲都充滿悲傷痛苦，總是淚流滿面。她說，前2次會客時不知道可以帶什麼東西，都是兩手空空，只能用自己衣服的袖口去幫柯文哲擦眼淚。

陳佩琪透露，柯文哲2月18日律見時才知道父親過世，「那晚他蒙在棉被裡淚流不已，因為沒辦法陪父親到最後一刻，柯文哲覺得很歉疚」，這也是柯文哲如此堅持要參加父親告別式的原因。

陳佩琪指出，柯父從去年8月底生病以來，柯文哲沒辦法隨侍在側，柯父有段時間出現心肌梗塞問題，柯文哲是相關專業，卻無法參與決策與醫療，心中有莫大痛苦。

陳佩琪轉述，柯文哲在會面時強調，「沒有犯罪、也沒有被定罪，外出參加父親的家祭、公祭，向來者敬禮答謝，也沒有串證、逃亡疑慮，希望能在10日當天外出奔喪。」

陳佩琪說，北所釋出很大善意，因此她今天替柯文哲提出申請返家探視，希望能讓長官在上班日安排時間，能同意柯文哲在10日參加父親告別式，「這是我們家屬最誠摯，也是最卑微、最堅定的請求。」

柯文哲

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