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路透：台灣情資揭中國下令海外打擊台獨支持者

中央社台北7日綜合外電報導
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路透今天報導引述台灣官員及政府備忘錄，中國高官日前指示國家安全單位在對中友善國家打擊台獨支持者。路透
路透今天報導引述台灣官員及政府備忘錄，中國高官日前指示國家安全單位在對中友善國家打擊台獨支持者。路透

路透今天報導引述台灣官員及政府備忘錄，中國高官日前指示國家安全單位在對中友善國家打擊台獨支持者。台灣政府正考慮提醒公民前往寮國與柬埔寨等國的風險，以免遭波及。

中國去年6月發布懲治台獨頑固分子的指導方針，對涉及「分裂國家」者可以進行「缺席審判」，最重可判死刑。

根據路透查閱的一份台灣政府備忘錄，以及一位台灣安全部門高層官員的說法，中國一名高層官員上個月底在一場閉門會議中，指示國家安全單位在對中國友善國家「落實」上述指導方針。

備忘錄內容與台灣高層官員，都引述台北方面蒐集的情報作出此評估。

這名台灣高層官員表示，這些國家包括柬埔寨、寮國和一些未確定的非洲國家。這位匿名官員根據台北方面的評估指出，在這些國家的台灣人可能會因為被懷疑支持台獨而遭拘留調查。

這名官員告訴路透：「他們可能會被在地警方或當地的中國警察帶走問話，至少會受到心理上的威嚇。」

柬埔寨與寮國的外交部，尚未對路透的置評請求做出回應。

該名官員提到，台灣安全機構正考慮是否提高部分國家的旅遊警示級別。

這位官員還說，台灣政府的評估顯示，包括部分東南亞國家在內的一些國家已經拒絕配合中國的請求。

北京去年6月發布指導方針，指示中國法院、檢察機關與國安機構「嚴厲懲治台獨頑固分子」，稱他們的行為構成「分裂國家」。

這份備忘錄引述台灣的情報分析顯示，這項指示是在2月25日展開為期兩天的中共2025年對台工作會議中提出。備忘錄提到，這場對台工作會議由中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧主持。

根據台灣政府的備忘錄，在這場對台工作會議中，北京當局要求設於高度信任中國國家的外館以及海外警察站，以台灣旅客、學生和居民為目標，執行該指導方針。

台灣外交部透過聲明告訴路透：「中國試圖運用這些指導方針來『束縛』台灣的民主與自由。」外交部還說，已經要求駐外單位監控並評估相關風險，並會加強民眾旅遊安全意識的宣導。

中國的國台辦與外交部則未立即對路透置評請求予以回應。

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