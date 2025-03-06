黃仁勳也愛用 AI搜尋引擎Perplexity進軍台灣

輝達執行長黃仁勳愛用的人工智慧（AI）搜尋引擎Perplexity正式進軍台灣。路透

輝達執行長黃仁勳 愛用的人工智慧（AI ）搜尋引擎Perplexity正式進軍台灣，台灣大哥大 今天宣布成為Perplexity在台獨家電信合作夥伴，目標加速AI搜尋服務在台灣的普及，為企業和消費者大幅提升資訊獲取效率與體驗。

Perplexity是世界最有價值的AI獨角獸之一，不只黃仁勳自承是重度使用者，也吸引亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）等科技巨擘投資。根據彭博社2024年報導，Perplexity估值已提高至90億美元。

台灣大哥大總經理林之晨透過新聞稿表示，台灣大持續積極投入AI研發，賦能百工百業即刻升級、降本增效，同時也加速與國際AI新創結盟。

林之晨說，自己愛用Perplexity近2年，將過去經常花費數小時找尋資料、整理工作的時間，大幅縮減為數分鐘，大大增加工作效率，以及資訊與知識吸收的效率，期待台灣大用戶都能享受Perplexity帶來的巨大價值。

Perplexity運用生成式AI，即時提供準確的搜尋結果，並附上可靠的資料來源，提升搜尋的透明度與可信度，改變使用者的搜尋體驗。

Perplexity提供免費版與每月20美元的Pro版本，Pro版相較免費版具備更多進階功能，包括無限次Pro搜尋、文件上傳分析、彈性選擇進階AI模型進行摘要。Pro搜尋可透過整合最新的大型語言模型（LLMs）多輪互動，提供更精準、深入的答案，適用於產業趨勢、技術變革、市場動態等高時效性查詢。