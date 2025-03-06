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台大畢業歌「上台大便」雀屏中選 校方：尊重學生

記者許維寧／台北即時報導
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台大畢聯會依往例舉辦畢業歌票選，今年共7首歌參與投稿，日前選出「上台大便」一曲為今年畢業歌。(圖／本報系資料照片)
台大畢聯會依往例舉辦畢業歌票選，今年共7首歌參與投稿，日前選出「上台大便」一曲為今年畢業歌。(圖／本報系資料照片)

國立台灣大學畢聯會依往例舉辦畢業歌票選，今年共有7首歌參與投稿，日前選出「上台大便」一曲為今年畢業歌，且該曲於YouTube平台瀏覽量已達26萬次，遠超其他6首歌。對此，台大表示，謝謝關心，尊重學生意見。

影片來源：YouTube@臺大畢聯會 NTUGSA

台大畢聯會NTUGSA官方YouTube頻道，2025年度台大畢業歌徵選共7首歌曲，依序為《上台大便》、《成長的軌跡Traces of Growth》、《椰林故事 Once Upon A Palm Tree Lane》、《臺大騙我》、《Demo》、《The End？》、《逃離這座森林》。

7首曲目中僅上台大便作者匿名，歌詞開頭重複四次「不要畢業」，「不想被問每個月薪水，找不到工作，上台大便。」內容提及社會系等人文社會學科生畢業後的求職焦慮，並於最後一句寫下「這首歌如果上了，我就上台大便」，引起眾多校友熱烈討論。

台大去年畢業歌則選出「台大的垃圾」為畢業歌，據本報了解，連續兩年畢業歌都略顯爭議，讓部分校內教師頗為不滿。台大學務長朱士維表示，篩選學生言論不是台大的風格，就所知，未來辦理畢業歌票選仍不會設立相關規定。

朱士維也說，不同世代有不同的想法，畢竟該首歌很多人票選，台大就是尊重學生意見，謝謝各界的關心。

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