我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加拿大拒絕取消全套報復性關稅「除非美也全撤」

被控AI抄襲退學 中國博士生告明尼蘇達大學歧視

為經濟協議？ 台灣擬開放全齡日牛進口

記者賴昀岫／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
衛福部食藥署預告，修訂「日本牛肉及其產品之進口規定」草案，擬開放日本全齡牛肉進口。(本報資料照片)
衛福部食藥署預告，修訂「日本牛肉及其產品之進口規定」草案，擬開放日本全齡牛肉進口。(本報資料照片)

繼美國、加拿大後，日本牛肉進口台灣也將再擴大。衛福部新任食藥署署長姜至剛一上任，食藥署3月4日就預告修正「日本牛肉及其產品之進口規定」草案，取消30個月齡以下牛隻才能進口限制，擬開放全牛齡日本牛肉進口。

姜至剛表示，這是經過6年專業研析得出的結果，科學歸科學，評估認為風險低，可忽略。不過消基會表示，開放全牛齡牛肉進口仍有食安疑慮，質疑是為了和日本簽署經濟夥伴協議，反對這次修正。

日本牛肉曾因狂牛症疫情禁止輸台多年，食藥署副署長林金富表示，2017年開放日本30月齡以下牛肉輸入台灣後，日本在2019年申請開放全牛齡牛肉進口，不再有30月齡限制。經派人到日本實地查核和舉行專家會議，同時經過書面審查，確認吃日本牛肉風險低，於是擬開放日本全牛齡牛肉進口，草案預告60天，廣泛搜集各界意見，後續再綜合評估。

食藥署統計，2023年牛肉報驗輸入國家，美國最多，占38%，巴拉圭次之，占26.6%、澳洲第三，為18.6、日本僅占1%。

林金富指出，世界動物衛生組織（WOAH，舊稱OIE）將狂牛症風險國家分為3等級，包括「風險未明」、「風險可控制」與「風險可忽略」。日本和美國、加拿大一樣，都屬於「風險可忽略」國家，台灣於2021年開放全牛齡美牛、2023年開放全牛齡加拿大牛。

同樣發生過狂牛症案例的國家，還有荷蘭與瑞典，目前也都屬於「風險可忽略」國家，台灣開放荷蘭牛隻月齡限制12月齡以下，瑞典則是30月齡以下，林金富表示，因兩國均未申請進一步開放。

但消基會執行董事吳榮達指出，日本並未擺脫狂牛症陰影，質疑外交部正積極推動與日本簽署經濟夥伴協議（EPA），此次預告修正是否為外交犧牲國民健康？呼籲衛福部說明修正理由。

上一則

多一顆腫瘤「擴散很快」陳文茜：腦要跟癌細胞作戰了

下一則

台北101遭雷擊畫面震撼 ABC News也報導了

延伸閱讀

加州橘子不要買？關稅戰開打 華人在加拿大好市多好混亂

加州橘子不要買？關稅戰開打 華人在加拿大好市多好混亂
川普：日韓盼與美國合建阿拉斯加天然氣管線

川普：日韓盼與美國合建阿拉斯加天然氣管線
美國加徵關稅 加拿大向世貿申訴

美國加徵關稅 加拿大向世貿申訴
台灣也被點名 美再批日本國防開支未達標準 石破茂強硬回應

台灣也被點名 美再批日本國防開支未達標準 石破茂強硬回應

熱門新聞

曾任台陸軍上校的張憲義，近日接受有線電視新聞網專訪，談論當年擔任中情局線民且阻止台灣研發核武一事。圖為張憲義2017年新書發表會場景。（記者程嘉文／攝影）

他終結台灣核武夢 張憲義罕見接受CNN專訪：不後悔向美通風報信

2025-03-01 23:00
犯下井口真理子命案的劉學強。圖／聯合報系資料照

日本女大學生遊台遭分屍…斷頭夜夜索命 兇手被迫認罪

2025-02-25 14:32
台北榮總。（聯合報系資料照片）

2025全球前250強醫院 台灣這家擠掉台大唯一上榜

2025-02-26 19:33
前金管會副主委鄭貞茂(左)、前駐菲代表徐佩勇(右)。(本報資料照片)

台政壇鹹濕？前金管會官員婚外情互傳下體照 駐菲前代表襲胸女祕書

2025-02-26 20:33
薛楷莉分享在美國當護理師的感想。(摘自臉書)

台前主播赴美當護理師 年薪是台灣醫界的4倍

2025-02-28 19:10
曾任中華民國陸軍上校的張憲義，近日接受美國有線電視新聞網專訪，談論當年擔任美國中情局線民且阻止台灣研發核武一事。圖為張憲義2017年新書發表會場景。(本報資料照片)

向美告密終結台灣核武夢 張憲義：不後悔、沒背叛自己

2025-03-03 01:27

超人氣

更多 >
蛇年驚蟄到4生肖迎好運 屬豬財星顯現、他易得貴人相助

蛇年驚蟄到4生肖迎好運 屬豬財星顯現、他易得貴人相助
讚揚馬斯克、拋美烏礦產協議進度 川普國會演說時間破紀錄

讚揚馬斯克、拋美烏礦產協議進度 川普國會演說時間破紀錄
這些人可領較多社安金…逾百萬民眾追加發放 平均6710元

這些人可領較多社安金…逾百萬民眾追加發放 平均6710元
川普故意藉關稅觸發經濟衰退？華爾街老手：可1箭3鵰

川普故意藉關稅觸發經濟衰退？華爾街老手：可1箭3鵰
德州70歲民主黨眾議員特納 在總統演說後送醫不治

德州70歲民主黨眾議員特納 在總統演說後送醫不治