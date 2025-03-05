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應對中共侵台 台灣安全高官：向烏克蘭企業討教

編譯徐榆涵／即時報導
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台灣安全高官表示，台灣正向烏克蘭企業學習，如何在戰時保持運作，並提供後勤支援。（美聯社）
台灣安全高官表示，台灣正向烏克蘭企業學習，如何在戰時保持運作，並提供後勤支援。（美聯社）

台灣政府高階官員5日向路透表示，台灣正向烏克蘭企業學習，如何在戰時保持運作，並提供後勤支援。

中國近年來持續加強對台灣的軍事壓力，包括多次舉行大規模軍演，台灣政府正加快擬定應變計畫，以應對中共威脅。

路透報導，一名要求匿名的台灣安全高官表示，「我們希望從烏克蘭的親身經歷中學習，私營企業如何在戰爭期間幫助政府和社會增強復原力。」並指名像是Uber和微軟等，能繼續在烏克蘭戰時提供關鍵服務。

報導指出，台灣正從烏克蘭汲取的靈感，包括如何將超市納入政府的供應配送網絡，以及如何在醫療系統不堪重負時，利用計程車服務來應對捐血等醫療緊急狀況。

該官員指出，政府正努力讓台灣企業與烏克蘭企業建立聯繫，以協助台企快速加強緊急應變計畫。稱 「我們有戰鬥的意志，現在我們還必須仔細審視我們準備的意志。」並指台灣正在改進其空襲警報和掩體系統，並借鑒北歐國家和波羅的海國家的經驗教訓。

本周在台北舉辦一場關於核子儲備和民防訓練等準備工作的閉門研討會，台灣安全官員以及美國、日本、澳洲等國的資深外交官均出席。

烏克蘭美國商會會長杭德（Andy Hunder）指出，台灣政府必須建立備用線上系統，並以俄羅斯在第一次飛彈襲擊之前就發動網路攻擊、企圖癱瘓烏克蘭基礎設施為例，「我們看到，在二次大戰期間，關鍵基礎設施最安全的地方是在隧道裡。而今天則是在雲端。」稱萬事達卡和VISA等支付服務持續運作，有助於確保金融穩定。

當被問及建議台灣政府應該如何做好準備時，他說：「科技、銀行、食品、配送、零售，要想想如何保持經濟運轉？」

烏克蘭 澳洲 雲端

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