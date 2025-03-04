柯伯吉：台灣國會減軍費令人不安 國防開支應逾GDP10%

美國國防部次長提名人柯伯吉。(本報資料照片)

美國國防部 次長提名人柯伯吉今天重申，台灣軍費遠遠不足，應該接近GDP的10%；他未來的目標是避免讓台灣引發與北京不必要的衝突，為美國爭取時間改善美中軍事失衡。柯伯吉也提到，台灣國會刪減軍費的動作讓他「深感不安」。

參議院軍事委員會上午舉行柯伯吉（Elbridge Colby）的人事聽證會，共和黨龍頭威克爾（Roger Wicker）關切柯伯吉對防衛台灣的立場「軟化」，民主黨籍資深議員李德（Jack Reed）也請他說明國防部應如何維繫與台灣及印太盟友的關係。

威克爾舉例，柯伯吉2022年曾在公開演說表示，在國外發生的任何事件，都不太可能比中國入侵台灣對美國人構成更嚴重的威脅，但他在去年11月撰文寫到，美國確實有強烈的利益需要保衛台灣，「但美國人沒有台灣仍然能生存」，請他解釋調整立場的原因。

柯伯吉回答說：「我對台灣價值的立場是一貫的」。

他說，美國對台灣的承諾主要是「隱含的、間接的或基於傳統習慣」，美國對台承諾已透過國防部將台灣列為「首要想定」（pacing scenario）而具體化。但鑑於中國日益增強的威脅，以及美國自身準備不足的情況，他對台灣的防衛有了不同評估。

柯伯吉指出，他持續試圖發出警訊，「提醒我們必須專注並使我們自身的部隊能夠有效且合理地防衛台灣」，並讓台灣人及日本人做出更多努力。

雖然台灣近年連續增加軍費，柯伯吉認為，台灣國防支出的實質國內生產毛額（GDP）占比仍遠低於3%。「我同意川普 總統的觀點，台灣的國防預算 應該接近GDP的10%，或至少在這個範圍內」，真正聚焦防衛。

他提到，自己上任後的目標之一，也包括避免台灣引發與北京不必要的衝突，為美軍爭取時間和空間來解決美中軍事平衡惡化的狀況。美國的核心利益在於阻止中國取得區域霸權，這點至關重要。

當被問到對台灣國會刪減軍費的看法時，柯伯吉說，這讓他深感不安，在他對台灣相關的政策溝通與建議中，他一直在努力以各種可能的方式促使台灣向南韓學習，也就是擁有一支「更嚴肅」的軍隊。

他表示，要求美國人，尤其是美軍承擔風險，而盟友卻不願盡責任，這對美國不公平，也不是可行的戰略。

柯伯吉在「川普1.0」擔任國防部副助理部長。他的祖父柯比（William Colby）則在前總統尼克森（Richard M. Nixon）和福特（Gerald Ford）任內領導中央情報局（CIA）。

台灣軍費支開一直是柯伯吉關注焦點之一。他去年5月投書「台北時報」時指出，台灣在大幅強化國防方面極度缺乏緊迫感，台灣政府去年8月宣布國防支出擬為190億美元，僅占台灣GDP的2.5%。

他在文中寫道，鑑於兩岸軍力差距懸殊，台灣的國防支出至少應達GDP的5%。他甚至說：「事實上，如果台灣的安全與自主權危在旦夕，何不花費10%？」

柯伯吉肯定台灣確實取得一些進展，例如在國防戰略採用不對稱作戰。然而，他也指出，考量到中國令人畏怯的建軍規模，台灣的國防支出與備戰速度極其不足。