我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

這家全美連鎖快餐免費送三明治 僅限一天

路透獨家：白宮準備與烏簽署礦產協議 擬今晚宣布

高雄男老師帶槍赴校恐嚇女同事 開3槍都卡彈讓她逃一劫

記者張議晨／高雄即時報導
黃姓代理老師到校持槍恐嚇另名女老師，一度開槍想殺人所幸「卡彈」才未發生憾事。示意圖／Pexels
黃姓代理老師到校持槍恐嚇另名女老師，一度開槍想殺人所幸「卡彈」才未發生憾事。示意圖／Pexels

曾在高雄某國中當代理老師的黃姓男子不滿同校劉姓女老師與他分手，去年6月持槍跑去學校堵人，一度朝劉女開槍3次，所幸槍枝均「卡彈」才未發生憾事，高雄地院審理後，今依殺人未遂判7年6月。可上訴。

31歲黃男曾為求前女友復合，一個月內撥打400多通電話，甚至登入前任的社群帳號，刪光男姓好友資料，最後因無前科，被雄檢處分不起訴。

黃男前年到小港某國中任職，認識同校的劉姓代理女老師，兩人去年1月起交往近3個月，後因個性不合，劉女提出分手，黃男不甘心，曾多次再校內攔住劉女求復合。

因多次尋求復合遭拒，去年6月間，他先上網購入改造手槍及瓦斯槍，同月26日下午4時許，跑到劉女轎車旁埋伏，趁劉女下課後準備開車離開，黃男突然現身與劉女起爭執，劉女拒絕黃男後，黃先拿出電擊棒傷害劉女，見劉無法電昏，隨後從腰間拿出改造手槍朝劉開槍。

所幸黃男槍枝「卡彈」，劉女趁黃男排除故障時逃逸，正巧碰到另名黃姓女老師騎機車經過，馬上向黃女求援。黃女見狀先擋在黃男、劉女前面。

黃一度再持槍朝劉女方向射擊，但扣動扳機後又「卡彈」，退彈後重裝填又卡彈，接連3次無法擊發，讓在場兩人逃過一劫，黃女則安撫黃男冷靜，並將黃請到學務處「喝茶」，等警方到場後，便將黃男逮捕。

劉女事後受到驚嚇，身體也因爭執有多處瘀青，幸未受到致命傷。黃男被逮後檢方依殺人未遂罪嫌聲押禁見獲准，高雄市教育局並將黃開除，且永不聘用

檢警鑑定後，確認黃男持有的槍枝具有殺傷力，黃男行徑根本是「恐怖情人」，考量他在校內犯下恐怖行為，造成師生、家長不安，依槍砲、恐嚇、殺人未遂等罪起訴黃男，並建請法院從重量刑。

法院審理後，法官依據黃男警詢時說法，認為他曾試圖排除故障，可見黃有嘗試讓槍枝能正常使用，具殺人犯意明顯，考量持槍及殺人未遂部分屬於同一行為，屬於想像競合犯，從重以殺人未遂罪嫌論處。

教育局

上一則

中國喊了解「中國式民主」 陸委會：只有一黨專政

延伸閱讀

下東城毒販開槍拒捕傷警 遭控9重罪

下東城毒販開槍拒捕傷警 遭控9重罪
高雄分屍魔1日起訂報紙 恐在看守所內藉新聞掌握案情

高雄分屍魔1日起訂報紙 恐在看守所內藉新聞掌握案情
林岱樺：不會退出高雄市長初選 也不會脫黨參選

林岱樺：不會退出高雄市長初選 也不會脫黨參選
高雄300人穿毛裝提燈籠夜遊 網友：「百毛夜行」非常可愛

高雄300人穿毛裝提燈籠夜遊 網友：「百毛夜行」非常可愛

熱門新聞

犯下井口真理子命案的劉學強。圖／聯合報系資料照

日本女大學生遊台遭分屍…斷頭夜夜索命 兇手被迫認罪

2025-02-25 14:32
曾任台陸軍上校的張憲義，近日接受有線電視新聞網專訪，談論當年擔任中情局線民且阻止台灣研發核武一事。圖為張憲義2017年新書發表會場景。（記者程嘉文／攝影）

他終結台灣核武夢 張憲義罕見接受CNN專訪：不後悔向美通風報信

2025-03-01 23:00
台北榮總。（聯合報系資料照片）

2025全球前250強醫院 台灣這家擠掉台大唯一上榜

2025-02-26 19:33
長榮航空25日宣布，3月起全面禁止於航程中使用及充電行動電池與備用鋰電池。本報資料照

長榮航空3/1起機上禁用行動電源 華航建議不使用

2025-02-25 11:52
前金管會副主委鄭貞茂(左)、前駐菲代表徐佩勇(右)。(本報資料照片)

台政壇鹹濕？前金管會官員婚外情互傳下體照 駐菲前代表襲胸女祕書

2025-02-26 20:33
薛楷莉分享在美國當護理師的感想。(摘自臉書)

台前主播赴美當護理師 年薪是台灣醫界的4倍

2025-02-28 19:10

超人氣

更多 >
「毀滅性影響」 這類美國簽證十天後將終止

「毀滅性影響」 這類美國簽證十天後將終止
王大陸機場叫車嫌車爛 下重手涉殺人未遂移送

王大陸機場叫車嫌車爛 下重手涉殺人未遂移送
5日入驚蟄 4生肖注意血光之災

5日入驚蟄 4生肖注意血光之災
奧斯卡變巨胸、股溝裸體秀？三點全露最猛是她

奧斯卡變巨胸、股溝裸體秀？三點全露最猛是她
Trader Joe's新款麵包受好評 他一天內嗑光：要再回購

Trader Joe's新款麵包受好評 他一天內嗑光：要再回購