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台積電擴大在美投資 賴清德曾訪張忠謀、魏哲家、林全

記者周佑政／台北即時報導
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台積電將對美國再投資至少1000億美元，國安人士今天表示，台總統賴清德曾低調分別拜訪台積電創辦人張忠謀、台積電董事長魏哲家，以及台積電董事會成員林全等關鍵領袖，交換意見商討對策。(本報系資料照片)
台積電將對美國再投資至少1000億美元，國安人士今天表示，台總統賴清德曾低調分別拜訪台積電創辦人張忠謀、台積電董事長魏哲家，以及台積電董事會成員林全等關鍵領袖，交換意見商討對策。(本報系資料照片)

台積電將對美國再投資至少1000億美元，台國安人士今天表示，台總統賴清德曾低調分別拜訪台積電創辦人張忠謀、台積電董事長魏哲家，以及台積電董事會成員林全等關鍵領袖，交換意見商討對策，對於台積電與半導體產業應處，早一步布局全球。

在野黨質疑台積電將變「美積電」，國安人士說，台積電2020年在美國設廠，一堆人說台積電被賣了，要變「美積電」了，但事實證明台積電沒有變美積電，還在AI浪潮站穩關鍵地位。

而當全球正忙碌於因應川普新局的「政策真空」，境外勢力操作相關論述，要讓台灣認為美國不可靠，醜化賴清德能力，削弱執政正當性。

國安人士表示，早在美國總統川普上任前，賴清德就責請國安、外交、行政團隊，盤整川普競選期間對台灣相關主張，同時密切關注川普競選團隊核心成員發言。川普多次喊出晶片議題，加上全球環境新變局，賴清德要求國安會與行政院成立專責小組，檢視台灣產業於全球布局與半導體產業概況，日前召開國安高層會議，正是以台灣作為棋手，進行第一階段布局。

國安人士說，「非紅供應鏈」布局，賴清德早在競選期間拋出五大信賴產業政見為起點；日前國安高層會議提的半導體民主夥伴倡議等舖陳，一如賴清德所言「台灣是棋手，不是棋子」。面對國際變局，「疑美論」、「疑川論」、「台灣棄子論」等，賴清德從台灣定位、戰略溝通、國際溝通等面向，擬定四大戰略布局。

國安人士說，賴清德也責成行政院找業者深度座談，財經部會也直接理解產業界優劣勢，再由國安會統籌橫向跨部會小組因應。此外，賴清德曾低調分別拜訪張忠謀，也和魏哲家以及林全等關鍵領袖，交換意見也商討對策。

國安人士表示，在台美政府與台積電綿密往返溝通過程，賴清德指示，原則就是國家利益至上，不急躁，謀定而動，找到台美雙方和台積電最有利的因應方案。

據指出，賴清德認為，政府的責任是傾全力協助台積電在先進製程上持續保持領先，布局全球同時，也是台積電更壯大契機。

台積電 賴清德 川普

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