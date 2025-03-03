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台灣罷免案32藍委一階過關 吳思瑤等12綠委待補件

中央社台北3日電
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台灣罷免團體送交第一階段提議書，中央選舉委員會至今共收到64案罷免案送件。圖／本報系資料照
台灣罷免團體送交第一階段提議書，中央選舉委員會至今共收到64案罷免案送件。圖／本報系資料照

台灣中選會說，今天新增13件立委罷免案一階過關，另3件未達門檻。據了解，通過者皆為國民黨立委，未通過者為吳思瑤等3名民進黨立委。截至今天，共32件國民黨立委罷免案可進入二階連署，12件民進黨立委罷免案未過門檻，待補件。

據了解，中選會最新一波審核通過名單，包括國民黨立委林德福、張智倫、楊瓊瓔、洪孟楷、羅明才、徐巧芯、賴士葆、廖先翔、徐欣瑩、林思銘、江啟臣、羅智強、謝衣鳯共13人。

至於3件未達提議門檻為民進黨立委吳思瑤、吳沛憶與陳瑩罷免案，補提以1次為限。

除此之外，先前經中選會一階審核通過名單包括國民黨立委王鴻薇、李彥秀、葉元之、牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、鄭正鈐、游顥、馬文君、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、丁學忠、黃建賓、傅崐萁共19人，以及遭停職的新竹市長高虹安，另還有民進黨南投縣議員蔡銘軒、陳玉鈴。

先前未通過的9案則為民進黨立委伍麗華、張宏陸、蘇巧慧、李坤城、蔡其昌、何欣純、陳冠廷、林俊憲、王定宇，尚待補件。

目前立委罷免案方面，僅剩無黨籍立委陳超明；國民黨立委邱鎮軍、林沛祥；民進黨立委黃捷、許智傑、王美惠、吳琪銘與陳俊宇結果尚未出爐。

多個罷免團體趕在公職人員選舉罷免法修正條文2月20日生效前，遞交第一階段罷免提議書。中選會共收到64案罷免案送件，其中54案為立委（部分為罷免對象為同1人，或經不予受理程序後重行送件），1案為縣市長罷免案，9案為縣市議員罷免案。

根據中選會網站，符合門檻規定者，在審議通過後函請提議領銜人於文到次日起10日內至中選會領取連署人名冊格式。如不符門檻規定，則會請其補提，補提以1次為限。

根據中選會網站，罷免程序為提議、連署與投票3大階段。第1階段提議人數需達原選舉區選舉人總數1%以上，中選會收件後，會在25天內查對提議人名冊是否正確；若進入第2階段連署，連署人數應為原選舉區選舉人總數10%以上，徵求連署書期限為60天，且提議人不得與連署人重複；若進入第3階段投票，有效同意票數須多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上，才算罷免通過。

罷免 民進黨 國民黨

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