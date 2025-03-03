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花蓮退休老師嗆傅崐萁遭驅趕：不在意被指民進黨側翼

記者王思慧／花蓮即時報導
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花崗國中退休生物老師葉春蓮，昨天在國民黨活動中嗆立委傅崐萁遭驅趕，受訪表示傅崐萁是在愚弄人民，才會生氣批評，被說是民進黨側翼，自己並不在意。圖／民眾提供
花崗國中退休生物老師葉春蓮，昨天在國民黨活動中嗆立委傅崐萁遭驅趕，受訪表示傅崐萁是在愚弄人民，才會生氣批評，被說是民進黨側翼，自己並不在意。圖／民眾提供

花蓮花崗國中退休生物老師葉春蓮，昨天在國民黨活動中嗆立委傅崐萁遭驅趕，她今天一如往常在老人會館打桌球運動，受訪表示傅崐萁是在愚弄人民，才會生氣批評，被說是民進黨側翼，自己並不在意。台灣東社發言人陳財能今天向警方檢舉，傅崐萁與縣長徐榛蔚觸犯刑法強制罪，要為葉老師討公道。

葉春蓮表示，昨天是走到舞台前才看清楚台上是誰，不是本來就在裡面參與，一開始以為可以領樹苗才走進去，看到傅崐萁拿麥克風「愚弄人民」，才會很生氣嗆聲，「傅崐萁不要再到處做壞事了」，至於自己被講民進黨側翼不在意。

針對「葉霸」的綽號，葉春蓮說，在大學時期同學間互相稱家爸、家媽，當時是被暱稱為「葉爸」，後來教書時因嚴格的教學風格很霸氣，才會被稱為「葉霸」，哪個綽號都可以。

談到教學風格，葉春蓮表示，在教學上嚴謹、嚴格，該學會的東西就是要學會，要按時交作業，嚴格不是壞事。一直以來自己都會思考要為國家、社會做什麼事，在體育館批評沒有犯錯，是環境刺激到自己產生這樣的反應，沒有什麼意圖。

葉春蓮說，個人的力量很微薄，希望還能為學生帶來一點影響；同時感謝教過的學生為自己加油打氣，還記得老師，期許學生思考，長大到現在有沒有變成為國家社會有用的人。

陳財能今天到花蓮警分局，檢舉傅崐萁與徐榛蔚觸犯刑法304條，妨害葉春蓮老師行使憲法所有權利，對80歲老人動用保鑣，這就是教唆行為；徐榛蔚是花蓮縣長，看到縣民被粗暴對待沒有制止，認為是共犯，雖然刑法是告訴乃論，不過可以檢舉，因此到警局檢舉。更強調葉老師不是民進黨的側翼，這樣是汙衊老師的人格。

陳財能在警局完成報案後，前往葉春蓮所在的桌球室，並特別獻上花束致意，葉春蓮則向他表示「我是誤闖叢林的小白兔」。

台灣東社發言人陳財能今天向警方檢舉，傅崐萁與縣長徐榛蔚觸犯刑法強制罪，要為葉老師...
台灣東社發言人陳財能今天向警方檢舉，傅崐萁與縣長徐榛蔚觸犯刑法強制罪，要為葉老師討公道。圖／台灣東社發言人陳財能提供
台灣東社發言人陳財能在警局完成報案後，前往葉春蓮所在的桌球室，並特別獻上花束致意...
台灣東社發言人陳財能在警局完成報案後，前往葉春蓮所在的桌球室，並特別獻上花束致意，葉則向他表示「我是誤闖叢林的小白兔」。圖／台灣東社發言人陳財能提供

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