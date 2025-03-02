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台灣基進女悍將楊佩樺宣布退黨 並退出議員選舉

記者徐白櫻／高雄即時報導
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台灣基進高雄市黨部執行長楊佩樺昨日宣布辭去黨職，今天更直接宣布退黨。(圖／取自楊佩樺臉書)
台灣基進高雄市黨部執行長楊佩樺昨日宣布辭去黨職，今天更直接宣布退黨。(圖／取自楊佩樺臉書)

有意參選下屆高雄市前鎮、小港選區的台灣基進黨高市黨部執行長楊佩樺昨日無預警辭黨職，今天更宣布退黨，且取消2026市議員參選計畫。她直言，黨中央忽視基層聲音，某些選區有意與時代力量等小黨結盟，她無法再忍受。

高市議員兼基進黨高市黨部主委張博洋表示，選舉是艱辛且漫長的過程，很感謝佩樺願意投身公共事務一起為理念打拼，也尊重她需要暫歇腳步的決定，政黨是理念的大船，載著對台灣有相同夢想但未必相同做法的一群改革者，能理解要駕駛這艘船想方設法在逆風前行十分不易，至於基進與小黨合作的部分，將由黨中央統一回應。

楊佩樺2022年參選林園大寮區議員，以「可以胖不能壞」競選詞一炮而紅，多次跟國民黨議員邱于軒針鋒相對。楊佩樺落選後擔任基進高市黨部執行長，去年起勤跑前鎮小港選區，她跟時力湯茹婷及小歐盟于仙玲同選區，此次退黨風波疑與基進與小黨結盟有關。

楊佩樺今午在臉書宣告說「退出台灣基進，也取消2026的選舉計畫，在台灣基進的階段式任務完成了」。

楊佩樺表示，她回到高雄的下個任務就是提早經營選區，努力讓基進再增加一席市議員，過去一年先後成立服務處、組織團隊、跑地方行程、研究政策及處理陳情選服等。不過，從去年起黨中央高層想要推動小黨聯盟，她對於小黨集中打擊藍白非常贊成，「但若談及2026地方選舉，我則反對與時力結盟」，而黨主席及秘書長未取得黨內共識，忽視地方基層聲音，就已經開始與其他小黨進行討論。

楊佩樺強調，她加入基進，並以基進為榮，正是因為台灣基進堅持台灣獨立建國、反對中華民國的核心理念，更被主打南部政黨的思維深深吸引。因此，「現在若為了有利於某些選區的選舉，而與有時力在內的小黨聯盟從合作地方選舉佈局，我則無法再忍受」。

她說，時力的問題並不是「昌派」在不在，2024總統支持誰還得拔草測風向的政黨，時力與台灣基進一路以來的核心價值有落差，所以她真的無法接受她支持的政黨要跟路線不明的政黨合作。

楊強調，她已經爭取溝通至少半年，但經營選區的參選人意見進不到中央，還得被秘書長酸「上次在林園大寮的票太少，可能沒有判斷能力」。

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