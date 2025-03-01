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台灣大醫院急診塞爆 專家推測和「這些迷思」有關

記者賴昀岫／台北即時報導
台灣社區醫院協會理事長朱益宏說，雖有些地區醫院加護病房處理能力沒那麼好，但這一波並沒有特別厲害的關床。圖為醫院急診室。(記者陳正興／攝影)
台灣社區醫院協會理事長朱益宏說，雖有些地區醫院加護病房處理能力沒那麼好，但這一波並沒有特別厲害的關床。圖為醫院急診室。(記者陳正興／攝影)

台灣連日大醫院急診塞車引發討論，被認為和地區醫院給付不足關床有關，重症患者到急診就醫卻無法住院，最終只能上轉醫學中心，台灣社區醫院協會理事長朱益宏認為應無直接關係，雖有些地區醫院加護病房處理能力沒那麼好，但這一波並沒有關得特別厲害；相反地，地區醫院不容易滿床，可能和民眾長期因「醫師好、設備強」的迷思，未落實醫療分級、習慣湧向全科型的醫學中心和區域醫院。

針對目前地區醫院的關床狀況，朱益宏說，目前收到的訊息其實還好，部分醫院的確關床，但這一波好像沒有關得特別厲害，衛福部中央健保署也統計從地區醫院上轉比率，「有些疾病確實地區醫院比較沒有能力處理」，不過這也因各醫院而異，包含專科數量、主治醫師的處理能力等，並未觀察到大量上轉的情形。

朱益宏表示，很多地區醫院其實沒有待床，平均整體占床率五成左右，有些多一點會有七、八成，待床的可能就三、五床，不過患者隔天出院後就可以得到解決，大部分因為沒有滿床，到急診就醫後需要住院，立刻就能住院處理，地區醫院在這一波，整體壅塞狀況沒有這麼嚴重。

朱益宏指出，地區醫院必較不容易滿床的原因，可能是長期未重視分級醫療的結果，大醫院因為大小病都能看，對民眾來說，會覺得大醫院儀器、設備比較好，「當然這不容否認，但後來導致醫院變成武器競賽」，媒體常報導某家醫院買了什麼新設備，這樣的設備儀器競賽，地區醫院當然沒辦法比，但地區醫院對於基本的檢驗、放射等一般檢查或治療其實都沒問題。

因為分級醫療沒有落實，朱益宏說，很多大型醫院透過行銷宣傳，儀器設備、成功案例等，因為民眾不了解，就覺得大醫院比較好，「但這是一個迷思，地區醫院很多醫師，都是醫學中心出來的主任，大醫院可能是第三年、五年的年輕主治醫師」，長期沒有落實分級醫療，導致民眾大幅湧向大醫院，加上護理離職潮、媒體報導等，當然就會覺得這一波好像比較嚴重一點。

朱益宏指出，部分地區醫院的加護病房處理能力較差，例如開顱、開腦手術後的患者，需要接受加護病房照顧，一些規模較小的中小型地區醫院就無法處理，但也有些本身具備中度急救責任能力的院所可以收治，例如他所在的中山醫院，本身處理脊椎和婦產科手術就都沒問題，其餘如開胸、心臟手術也是類似道理。

「很多醫院不是全科型的，可能專精特定科別」，地區醫院受限經營型態，不像區域醫院和醫學中心，內外婦兒全科都有，朱益宏舉例，如台北郵政醫院的強項是骨科，高雄也有多家地區醫院擅長骨科；台中茂盛醫院以婦產科為主，送一個神經外科的病人過去，當然沒辦法處理。

骨科 健保 郵政

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