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陸「國防七子」列黑名單 台大校長：紅線在哪

記者許維寧／即時報導
台大校長陳文章呼籲政府，一次公布陸方所有具疑慮的大學，並給予學校更清楚的規範。（本報資料照片）
台大校長陳文章呼籲政府，一次公布陸方所有具疑慮的大學，並給予學校更清楚的規範。（本報資料照片）

繼中國大陸廣州暨南大學、華僑大學、北京華文學院等三校後，教育部長鄭英耀昨以保護台灣關鍵技術及科研成果為由，再宣布將七所與大陸國防軍事工業密切關連的大學，俗稱「國防七子」的學校列入交流黑名單。但國立大學校院協會理事長、台大校長陳文章認為，政府其實對核心關鍵技術都設有相關規範，呼籲給予學校更清楚的規範。

教育部長鄭英耀接受自由時報影音節目訪談時提到，有七所陸方學校，俗稱「國防七子」不鼓勵交流，雖都是很不錯的學校，但台方關鍵技術可能被竊取。

鄭英耀表示，這七所學校分別是北京理工大學、南京理工大學、北京航空航天大學、南京航空航天大學、哈爾濱工業大學、哈爾濱工程大學及西北工業大學等七校，皆由陸方工業和信息化部主管，且與陸方國防軍事工業密切相關。為保障學生權益和台方核心關鍵技術及科研成果，國內大學校院與此類學校交流可能帶有政治目的，均屬不宜。

鄭英耀說，這七所學校雖然都收錄在學歷的認可名冊中，「但我們基本上是禁止交流的。」未來教育部會盡量宣導、揭露，甚至透過高中職升學輔導，讓家長學生能清楚掌握資訊。

鄭英耀說，中國大陸亦有三所軍事學校，也是陸方二一一等重點工程學校，分別為中國人民解放軍國防科技大學、中國人民解放軍海軍軍醫大學，以及中國人民解放軍空軍軍醫大學，都受解放軍或軍委會主管，三校學歷自始就未被我方認證。

不過，陳文章表示，大學支持單純的學術交流並以國安為考量，但希望可給予學校更清楚的規範，讓學校有依循基準，如禁止學術交流的界線在哪裡，「共同論文發表、技術合作不行，或會議往來、師生互訪也不行？」

陳文章舉例，假設海外有大型學術會議，但有大陸學者參與，且正好又是教育部禁止交流的名單學校，那台灣學者是否能參加？希望讓師生有基準依循，學校也會比較容易處理。

陳文章說，政府憂心台方關鍵技術外流，但其實政府現在對核心關鍵技術設有相關規範，建議是否可以此為本，由政府給予明確的學術研究、交流紅線，並一次公布陸方所有具疑慮的大學。若未來涉及學生轉學等相關配套，則可邀集大學討論。

東吳大學前校長潘維大直言，只要能讓學生互利，就應放手讓學校自主決定，如今由教育部下令，已是用政治角度看教育，可說失去了格調。

另一位私立大學教授則認為，自由開放是台灣優勢，如今一步步限制兩岸學術交流，讓人質疑教育部為何對國內大學如此沒信心？對岸都沒有害怕我們學走核心技術，反倒是台灣自己杞人憂天。教育部應對台灣自由的學術環境有信心，若怕學生被對岸搶走就該加強國內的辦學，而非讓兩岸交流貼標籤。

潘維大表示，北京理工、南京理工大學等都是學術十分出色的學校，與其進行學術交流能有什麼損害？教育部除了給予政治說法外找不到其他理由，稱是國家關鍵技術可能外流，難道和其他學校交流就沒有風險，針對性意味濃厚。

對於教育部接連公布「封殺名單」，學界人士直言，教育部將國防七子列入黑名單，正好趕在3月1日陸方對台招生作業前，「時間點很有蹊蹺。」應是暗示台生不要貿然申請陸方學校。雖然台生赴陸就學，首選還是北京、清華等名校，國防七子歷來就不受台生青睞，拿此開刀影響層面不會太大，但能達到警示效果。

教育部

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