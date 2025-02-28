台灣歐銀合作助烏克蘭人才發展 倫敦簽署計畫

台灣與總部位於倫敦的歐洲復興開發銀行（EBRD）合作，協助烏克蘭 發展人力資本，駐英國代表姚金祥27日出席相關計畫簽署儀式，表達台灣對烏克蘭的堅定支持、盼繼續與EBRD等夥伴攜手協助烏克蘭重建。

EBRD透過人力資本因應計畫，協助烏克蘭強化勞動市場、提升人力資本韌性。烏克蘭遭遇俄羅斯全面侵略已長達3年，數百萬人流離失所、超過百萬人自戰場退役或傷殘，對烏克蘭勞動市場形成關鍵技職人力短缺、招募困難、職場環境改變等挑戰。

駐英國代表處今天指出，EBRD的計畫包含促進投資 機制，鼓勵烏克蘭企業加強投資職場融入、無障礙空間和育兒設施建置、技職教育、職場環境改善等項目，以加速經濟重建和產業復甦。

姚金祥在簽署儀式表示，對人力資本的投資，就是對烏克蘭未來的投資，台灣並期待藉此分享人力發展相關經驗與專業知識和技術。

姚金祥另強調，台灣堅定支持烏克蘭，願意提供人道援助，過去幾年已與EBRD合作多項援烏計畫，涵蓋物流運輸、難民援助、資安韌性等領域，盼持續與EBRD及烏方加強合作。

台灣自1991年起與EBRD發展密切合作關係，政府與國際合作發展基金會長年透過技術合作及共同融資 基金，在EBRD受援國陸續執行逾400項投資與發展計畫，推動落實市場經濟、綠色能源、數位轉型、民主化、人力發展、永續發展等目標。

此外，台灣也透過EBRD的國際平台，促進產業開拓海外市場與商機。