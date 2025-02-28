我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

澤倫斯基匆匆離開 誰吃了白宮為他準備的午餐？

美烏會談起爭執…澤倫斯基走了 白宮：礦產協議沒簽

「今日烏克蘭明日台灣」質變 學者：川普讓台轉彎不及

記者李人岳／台北即時報導
美國總統川普總統（右），烏克蘭總統澤倫斯基（左）。(美聯社)
美國總統川普總統（右），烏克蘭總統澤倫斯基（左）。(美聯社)

美國川普政府對烏克蘭政策大轉向，使得國內外對「今日烏克蘭，明日台灣」的擔憂再起。淡江大學戰略所教授李大中分析，華府政策大轉彎，使得台灣當局難以妥善應變，恐怕出現水土不服的狀況；他提醒官員，唯有冷靜判斷做好台美間溝通，且任何決策都應以台灣最大利益為依歸。

李大中指出，過去三年間，政府雖然宣稱台灣不是烏克蘭，強調本質不同，但在國際宣傳中，喜好將台灣與烏克蘭進行連結與相提並論的，也正是政府高層；在官員公開發言、外媒專訪與國際投書中，均不乏出現與烏克蘭連結的論點，例如：「台灣安全與烏克蘭安全休戚與共，如果華府停止提供烏克蘭軍援，將給北京機會，擴大散布美國並非可靠民主夥伴之假訊息」又例如「捍衛烏克蘭就是在捍衛台灣，世界民主國家的命運緊密交織」。

如今，川普政府上任，華府政策出現180度大轉變，出現美俄形成一定共識與默契，在華府壓力之下，推著烏克蘭朝向妥協、停火、和解的方向前進，烏克蘭陷入被動，只能被迫接受相關條件，台灣政府驚訝之餘，面對國際形勢變動節奏如此快速，難以妥善應變，表面上也只能諱莫如深。

李大中分析，賴總統過去曾多次針對烏克蘭議題發言，大體論點是環繞民主對抗威權、和平對抗侵略的脈絡與視角，而蔡總統卸任後甚至出現優先援助烏克蘭的言論，上述這些說法雖切中拜登時期的美國烏克蘭政策基調，但如今面對川普高舉「美國優先」的全新思維與政策取向，來得又快又猛，台灣轉彎不及，以往慣用的官方語彙與口徑，在華府的共鳴降低，出現有些水土不服的現象。

他提醒，政府官員唯有冷靜判斷，盡全力做好台美間溝通，且任何決策都必須以台灣最大利益為依歸。

另一方面，面對又有國安官員聲稱中國大陸在兩會前夕，動員散布疑美、疑川論，李大中質疑，並非討論與分析美國政策，就叫做「疑美」，否則現在美國民主黨人士質疑川普政策不利於美國國家利益，難道也要全部貼上「疑美」標籤？又如，目前美國的歐洲盟國與夥伴中，也有不少針因為川普政策急轉彎，而出現質疑、不解與批判的聲音，難道我們官員也要稱這些政治人物「疑美」？

李大中強調，「疑美」的偽議題，最不應該的就是拿來做為打擊異己的政治工具，這是在內部製造分裂、尋找敵人，貼標籤的做法。

烏克蘭 華府 川普

上一則

台積電變美積電？台財經官員：布局全球反成供應鏈優勢

下一則

出席二二八活動被嗆「加害者後代」蔣萬安：尊重各種不同意見

延伸閱讀

白宮取消美烏礦產協議記者會 澤倫斯基提前離開白宮

白宮取消美烏礦產協議記者會 澤倫斯基提前離開白宮
美烏礦產協議恐破局 川普：澤倫斯基沒準備好接受和平

美烏礦產協議恐破局 川普：澤倫斯基沒準備好接受和平
川普將簽行政命令 將英語定為官方語言

川普將簽行政命令 將英語定為官方語言
與澤倫斯基在白宮開吵…川普轟他態度不佳：應心存感激

與澤倫斯基在白宮開吵…川普轟他態度不佳：應心存感激

熱門新聞

犯下井口真理子命案的劉學強。圖／聯合報系資料照

日本女大學生遊台遭分屍…斷頭夜夜索命 兇手被迫認罪

2025-02-25 14:32
聯電創辦人曹興誠（見圖）連日來捲入私密照風波，今承認自己交往過大陸籍女友。記者黃義書／攝影

認了大陸女友？曹興誠強調：這什麼事呢，蠢…

2025-02-21 13:30
沈春華把人生智慧集結成書。(圖/天下文化提供)

沈春華帥兒子現身 曝主播媽每天回家「堅持做這些事」

2025-02-23 02:50
台北榮總。（聯合報系資料照片）

2025全球前250強醫院 台灣這家擠掉台大唯一上榜

2025-02-26 19:33
紐西蘭皇后鎮知名漢堡店Fergburger。圖取自Google Map

台灣遊客紐西蘭用餐遭歧視 外館嚴正關切獲致歉

2025-02-21 11:26
台灣空軍人員和IDF戰鬥機飛行員在台中空軍基地演習中進行飛行檢查。(歐新社)

紐時：台灣看著川普背棄烏克蘭 憂心步入後塵

2025-02-25 08:58

超人氣

更多 >
12星座天生自帶好命體質排行 他擁有閃耀太陽般奇蹟幸福

12星座天生自帶好命體質排行 他擁有閃耀太陽般奇蹟幸福
網評二月最愛劇TOP10 爆款「難哄」排第4、這齣古裝奪冠

網評二月最愛劇TOP10 爆款「難哄」排第4、這齣古裝奪冠
川普對加墨加徵關稅 好市多14種商品必漲無疑

川普對加墨加徵關稅 好市多14種商品必漲無疑
一個不到50元 亞馬遜平替版凱莉包引發網友瘋搶

一個不到50元 亞馬遜平替版凱莉包引發網友瘋搶
MIT亞裔女學霸遭捲入卡車前後輪身亡 家人索賠3000萬

MIT亞裔女學霸遭捲入卡車前後輪身亡 家人索賠3000萬