「今日烏克蘭明日台灣」質變 學者：川普讓台轉彎不及

美國總統川普總統（右），烏克蘭總統澤倫斯基（左）。(美聯社)

美國川普 政府對烏克蘭 政策大轉向，使得國內外對「今日烏克蘭，明日台灣」的擔憂再起。淡江大學戰略所教授李大中分析，華府 政策大轉彎，使得台灣當局難以妥善應變，恐怕出現水土不服的狀況；他提醒官員，唯有冷靜判斷做好台美間溝通，且任何決策都應以台灣最大利益為依歸。

李大中指出，過去三年間，政府雖然宣稱台灣不是烏克蘭，強調本質不同，但在國際宣傳中，喜好將台灣與烏克蘭進行連結與相提並論的，也正是政府高層；在官員公開發言、外媒專訪與國際投書中，均不乏出現與烏克蘭連結的論點，例如：「台灣安全與烏克蘭安全休戚與共，如果華府停止提供烏克蘭軍援，將給北京機會，擴大散布美國並非可靠民主夥伴之假訊息」又例如「捍衛烏克蘭就是在捍衛台灣，世界民主國家的命運緊密交織」。

如今，川普政府上任，華府政策出現180度大轉變，出現美俄形成一定共識與默契，在華府壓力之下，推著烏克蘭朝向妥協、停火、和解的方向前進，烏克蘭陷入被動，只能被迫接受相關條件，台灣政府驚訝之餘，面對國際形勢變動節奏如此快速，難以妥善應變，表面上也只能諱莫如深。

李大中分析，賴總統過去曾多次針對烏克蘭議題發言，大體論點是環繞民主對抗威權、和平對抗侵略的脈絡與視角，而蔡總統卸任後甚至出現優先援助烏克蘭的言論，上述這些說法雖切中拜登時期的美國烏克蘭政策基調，但如今面對川普高舉「美國優先」的全新思維與政策取向，來得又快又猛，台灣轉彎不及，以往慣用的官方語彙與口徑，在華府的共鳴降低，出現有些水土不服的現象。

他提醒，政府官員唯有冷靜判斷，盡全力做好台美間溝通，且任何決策都必須以台灣最大利益為依歸。

另一方面，面對又有國安官員聲稱中國大陸在兩會前夕，動員散布疑美、疑川論，李大中質疑，並非討論與分析美國政策，就叫做「疑美」，否則現在美國民主黨人士質疑川普政策不利於美國國家利益，難道也要全部貼上「疑美」標籤？又如，目前美國的歐洲盟國與夥伴中，也有不少針因為川普政策急轉彎，而出現質疑、不解與批判的聲音，難道我們官員也要稱這些政治人物「疑美」？

李大中強調，「疑美」的偽議題，最不應該的就是拿來做為打擊異己的政治工具，這是在內部製造分裂、尋找敵人，貼標籤的做法。