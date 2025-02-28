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高雄分屍魔1日起訂報紙 恐在看守所內藉新聞掌握案情

記者巫鴻瑋／高雄即時報導
高雄殺人分屍嫌犯張介宗被借提重回凶殺案現場，但他至今仍不承認犯案。圖／報系資料照片
高雄殺人分屍嫌犯張介宗被借提重回凶殺案現場，但他至今仍不承認犯案。圖／報系資料照片

涉嫌犯下殺害3名婦人的高雄老翁張介宗已在看守所內關押近1個月，雖他始終不認罪，但隨大嫂頭顱被發現，據了解他已向看守所要求3月1日起要訂報紙，檢警憂心張介宗恐怕將藉由新聞報紙掌握偵辦進度，因此未來檢警對案情說明將更為謹慎保守。

張介宗涉嫌從去年11月起到今年1月期間，陸續殺害3名婦人，其中1人還是張介宗的大嫂張黃姓婦人，張介宗殺人手法凶殘，將受害3人分屍並分裝棄屍於前鎮運河中，檢警數周以來陸續撈到其中2名被害人趙林姓婦人及張姓婦人的屍塊，唯獨大嫂張黃婦人屍體遲遲找不到。

26日卻有民眾在高雄港第26號碼頭水域見岸邊浮出異物，狀似人頭，報警打撈後經檢警送驗，確認是一直未找到屍塊的大嫂張黃婦人的頭顱，證實張黃婦人也已經遇害，但其餘身體部位還未被找到。

因已確定3名被害人都找到屍塊，檢警啟動下階段偵辦，今完成筆錄攻防實戰模擬，之後將提訊張介宗以事先規畫的戰術突破他的心防，不過張介宗卻也選在此時向看守所要求訂閱報紙，依照規定3月1日起他就能讀報，可能會藉新聞掌握案件偵辦進度，因此檢警也可能收緊對外說明。

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