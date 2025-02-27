二二八事件78周年 賴清德：獨裁者蔣介石犯下滔天大罪

今天是二二八事件78周年，賴清德總統上午出席中樞紀念儀式。（取材自udn直播）

台灣時間今天（28日）是二二八事件 78周年，賴清德 總統上午出席中樞紀念儀式時表示，把二二八事件推給族群衝突是毫無反省，毫無歉意，完全不負責任的行為。「獨裁者蔣介石在大陸戰局節節敗退情形下，為了確保來台灣統治，所以犯下滔天罪行」，無計其數無辜的人被捉，對台灣的衝擊無法估計。

賴清德首度以總統身分參與二二八事件中樞紀念儀式，賴總統全程以台語致詞表示，「首先，我要代表國家再度道歉」，並向當年所有勇敢面對威權的受難者表示敬意，向不幸喪失寶貴生命的受難者表示哀悼，向逃過死劫，如今仍然健在的受害者表示關懷，也向所有家屬表示慰問之意，「我的心一直都跟你們在一起」。

賴總統說，二二八事件已經78年，當年死裡逃生的受難者，也在無情的歲月中漸漸凋零。最近，使人欽佩，劫後餘生都為轉型正義打拚的彰化縣二二八關懷協會創會會長林才壽也離開人世，受難者每一次的離開，都讓人很不捨。他希望每一位離開我們的受難者，都可以離開世間一切痛苦，返回天堂、自由自在。

賴總統表示，二二八事件發生的原因不是族群衝突，現在追思懷念也不是在製造族群衝突。把整個二二八事件推給族群衝突是毫無反省，毫無歉意，完全不負責任，非常不應該的行為。

賴總統說，二二八發生的原因，是當年台灣社會已經開始享受現代化的文明，夜不閉戶；當時主要交通工作腳踏車也不必鎖；雞、鴨就一籠一籠飼養在門口，不必煩惱，這是當時的台灣社會。

賴總統說，但是來自大陸的軍隊，經過北伐、抗日、剿匪，連年戰爭，他們的生活水準當然是無法和台灣比，他們偷、搶、破壞，生活文明的落差引起天怒人怨，加上陳儀部隊軍紀敗壞，以及獨裁者蔣介石在大陸戰局節節敗退情形下，為了確保來台灣統治，所以犯下滔天罪行，無計其數無辜的人被捉、被關、被打、被殺，家破人亡，很多家屬也因此避走海外，台灣社會損失一個世代的菁英，對台灣的衝擊無法估計。

賴總統說，二二八事件是台灣社會禁忌，數十年期間，台灣人有耳沒嘴，不敢談論，因為在高壓政治之下沒有人敢自由表達自己的意見。一直到台灣人民共同打拚、國家民主化之後，政府才開始道歉、賠償、恢復名譽、立碑、放假紀念，成立基金會，每年舉辦紀念儀式。

他表示，轉型正義雖然已經有相當進展，但是就如二二八基金會董事長薛化元所說，目前台灣社會還有聲音，為何只有受害者，並沒加害者。受害真相為何仍然不明，這樣的事情除了無法完全告慰受難者以及家屬，社會也沒辦法得到真正和解。

賴總統說，未來包括他、行政院長卓榮泰 與行政院相關部會，應該要協助二二八基金會將這幾年社會各界在轉型正義、特別是加害者資料的部分，完整讓社會知道。在這個基礎上，共同打拚，追求社會和解、可以團結合作。