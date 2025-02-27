台調查官余正煌涉吸金 夥伴背景大有來頭 竟是竹聯幫分子

調查局新竹市站調查官余正煌(右)涉違反個資法等罪被檢方50萬元交保。(記者張宏業／攝影)

調查局新竹市站調查官余正煌，被控與任職總統府侍衛室的女友范綾玉投資 失利近千萬元(新台幣)，余正煌在投資過程中因利用調查局內部系統擅查個資，前天遭台北市調查處搜索約談到案，北檢昨依違反個資法命余正煌交保50萬元；調查發現，同案被約談的余正煌好友陳誌全來頭不小，他是綽號「鴨董」的竹聯幫明仁會成員，兩人之間有無涉及其他不法，有待釐清。

據調查，陳誌全早年出身竹聯幫「南堂」，屬於已故竹聯幫副幫主、南堂創堂元老程大川旗下成員，2007年竹聯精神領袖陳啟禮從香港 移靈回台，程大川是八大扶靈者之一，原是幫主接班人選，無奈心肌梗塞猝逝，享壽72歲。

隸屬竹聯仁堂的明仁會近年積極在桃園開疆闢土，在當地紮下根基，經濟實力不容小覷，陳誌全看準時勢，也從南堂轉投明仁會，平常在桃園、新竹一帶活動，余正煌因地緣與工作關係與陳誌全結識，其女友范綾玉（曾為莒光日主播）也曾跟陳誌全借款投資，沒想到這次余正煌被搜索，讓調查官、主播與黑幫的3人投資組合曝了光。

明仁會2023年在五星級酒店高調辦春酒，經抖音等網路社群渲染旗袍妹與超跑 車陣後，讓明仁會聲名大噪，但引發政府不滿，同年5月完成組織犯罪條例修法，新增「明仁會條款」，遏阻黑幫派高調辦公祭或喜宴等活動。

據調查，前證券營業員陳柏銓以高報酬為幌子，宣稱有大戶的可轉換公司債分配額度出來，只要過了閉鎖期就能取回本金，保證獲利3％到12％，藉此招攬任職軍事情報局的昔日軍中長官侯俊榮投資，侯俊榮將訊息告知學妹范綾玉，范綾玉再通報余正煌、陳誌全，沒想到范綾玉與余正煌慘賠930萬元，余正煌還替人擅查個資被抓包。

余正煌被約談時強調自己也是受害人，並稱與范綾玉不是男女朋友，范綾玉也說和余正煌沒有交往。專案小組懷疑2人與陳誌全關係匪淺，全案是否有黑幫滲透情治單位，目前已查扣手機以及相關電磁紀錄鑑定。