林岱樺涉貪要角 通法寺住持釋煌智被收押羈押禁見

通法寺住持釋煌智昨遭二次帶回調查局問訊，訊後移送高雄地檢署複訊，今晨檢方向法院聲請羈押。(記者張議晨／攝影)

民進黨 立委林岱樺 涉貪案檢調持續擴大偵辦，台灣時間27日凌晨檢方聲押原本以100萬元(約3萬2195美元)交保的通法寺住持釋煌智，檢調懷疑他涉嫌將林岱樺的政治獻金利用宗教活動作掩護洗錢，但沒想到今天下午羈押庭開庭前，釋煌智突稱身體不適險被送醫急救，但最後下午3時許照常開庭，晚間6時40分仍被法官裁定羈押禁見獲准。

【中央社／高雄27日電】

民進黨立委林岱樺涉詐助理費案，檢調昨天發動搜索並帶回通法寺住持釋煌智訊後聲押，經雄院訊問認釋煌智對林岱樺助理選用有相當決定權限，有羈押原因及必要，今天晚間裁定羈押禁見。

高雄地檢署今天晚間表示，檢方就被告林岱樺涉及以虛假不實人頭向立法院申報助理費等案，昨天共計搜索通法寺等4處，傳喚被告及證人共10人，其中通法寺住持釋煌智訊後遭聲押禁見獲准；另外，檢方諭知蕭姓廟方人員以新台幣30萬元交保。

高雄地方法院指出，釋煌智雖否認犯行，但有相關證據足認釋煌智涉犯利用職務機會詐取財物罪、公益侵占罪、偽造文書罪、使公務員登載不實罪及背信罪等罪嫌重大，且釋煌智在檢方第2次搜索時，將使用手機交由同寺人員保管，由人員將手機藏放寺廟洗衣籃內。

法院表示，釋煌智與相關共犯曾於18日相互見面，另在交保後仍與同案被告以電話聯繫，有事實足認釋煌智有湮滅證據、勾串共犯及證人之虞。

法官審酌，案件所涉金額達數百萬，以釋煌智身為通法寺住持及林三郎基金會董事長，對林岱樺助理選用有相當決定權限，對通法寺、基金會等案件相關人員具有一定影響力，尚難以具保等替代手段代替羈押，晚間裁定羈押，並禁止接見通信。

全案因由，有意投入下屆高雄市長選舉的林岱樺涉詐領助理費案遭搜索約談，21日經檢方複訊遭依違反貪污治罪條例諭知100萬元交保，限制住居、出境、出海；另外，林岱樺胞弟、林岱樺弟媳王姓女子、黃姓會計3人則遭羈押禁見。