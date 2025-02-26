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金色眼鏡蛇演習辦公室：台灣非參演者

中央社曼谷26日專電
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士兵們25日參加在泰國舉行的2025年「金色眼鏡蛇演習」開幕式。路透
士兵們25日參加在泰國舉行的2025年「金色眼鏡蛇演習」開幕式。路透

美軍昨天在「金色眼鏡蛇演習」臉書專頁發文指出，台灣官兵參加了今年的金色眼鏡蛇軍演開幕式。金色眼鏡蛇聯合資訊辦公室回應中央社詢問表示，台灣不是今年演習的參演者之一。

金色眼鏡蛇軍演由美國和泰國主導，每年2到3月在泰國舉行。「金色眼鏡蛇演習」（Exercise Cobra Gold）臉書專頁昨天發文披露，來自美國、泰國、日本、新加坡、韓國、印尼、馬來西亞和台灣的200多名官兵齊聚泰國素羅娜麗營閱兵場，為2025年金色眼鏡蛇聯合演習揭開序幕。不過，臉書專頁隨後刪除「台灣」。

金色眼鏡蛇聯合資訊辦公室（Cobra Gold Combined Joint Information Bureau）新聞官以電子郵件回應中央社詢問表示，金色眼鏡蛇聯合資訊辦公室了解到，近期有一篇關於台灣參與2025年金色眼鏡蛇的貼文發生了紀錄錯誤。

回應指出，貼文中不正確的資訊是因為在紀錄的過程中出現錯誤的解讀，且不小心被發布在公共平台上，在發現錯誤後，貼文內容立刻被改正，台灣從貼文內容中被移除，不過原始貼文已經被截圖且隨後被台灣媒體報導。

回應指出，台灣不是2025年金色眼鏡蛇的參演者之一，美國國防部從來沒有正式組織台灣為2025年金色眼鏡蛇的參演者。

回應並附上參演國名單包括泰國、美國、日本、新加坡、韓國、印尼和馬來西亞，中國、印度和澳洲則是有限度參演；另外還有20多個國家參加多國計劃增強小組（Multinational Planning Augmentation Team）或是以觀察國的角色參加金色眼鏡蛇，讓參加金色眼鏡蛇的國家數達到了約30個。

泰國 臉書 新加坡

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