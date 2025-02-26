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女兒屍體存放房間6年 媽媽年邁無力再照顧 求助才曝光

記者邱瑞杰、江婉儀／新北即時報導
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新北市瑞芳區李姓女子5年多前死亡後未辦後事，李母與屍體相伴至今。檢方今天相驗，初步排除他殺，擇期剖驗，釐情死因及案情。本報系資資料照片
新北市瑞芳區李姓女子5年多前死亡後未辦後事，李母與屍體相伴至今。檢方今天相驗，初步排除他殺，擇期剖驗，釐情死因及案情。本報系資資料照片

新北市瑞芳區李姓女子6年前死亡，李母說，因女兒生前交代不要下葬，所以存放房間，全年開冷氣，與屍體相伴至今。李母疑因無力繳交電費等因素，告知社工，此事才曝光。檢方今天相驗，初步排除他殺，擇期剖驗，釐清死因及案情。

新北市瑞芳警分局接獲市府社會局通報，今年應為53歲的李姓女子，6年前已死亡。警方到場查看，發現李女已成乾屍，封鎖現場採證，並通報檢方相驗。

據了解，李母7、8年前買下目前居住的5層樓公寓的3樓，1層2戶。李母會正常外出採買，但較少與鄰居攀談，大家都以為她是獨居老人，沒有人知道曾與女兒同住。

當地吉安里長謝永昌說，先前曾經想要訪視這戶人家，但公寓沒有電鈴，還沒有人進屋拜訪，印象中只見過李母2、3次。去年發現李母還沒有領取重陽節敬老禮金，里辦公處想用電話聯絡她，但李母不知是短期住進機構，或是什麼原因不在家，就沒有下文。

據了解，李女死亡後，李母將她的遺體存放在房間內，全年365天、1天24小時開著冷氣。李母今年疑中風，無法再每天「擦拭」遺體，加上手頭日漸拮据，無力再支付電費，所以告訴志工女兒病逝後，她伴屍至今的事。

檢察官今天偕法醫相驗，依屍體及李母家中狀況，以及李母證述和女兒生前對話，女兒疑因信仰等因素，有事先交代後事處理方式等事證，初步排除他殺，安排近日解剖，釐清死因。

李母的鄰居得知她將女兒的屍體放在屋內6年，感到不可思議。他們回想過去這段時間，並沒有聞到異味等異常情況。

葬儀社人員到李母家中協助警方辦案，處理後事時，發現李女已成乾屍。觀察發現屍體外層似乎有塗抹油劑，加上一直開冷氣，所以屋外的人才未察覺。

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