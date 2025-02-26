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中國無預警射擊演習 賴清德第一時間指示嚴密應處

中國無預警射擊演習 台國防部控公然違反國際慣例

記者李人岳／台北即時報導
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解放軍進入台灣周邊空域活動示意圖。（圖／台國防部提供）
解放軍進入台灣周邊空域活動示意圖。（圖／台國防部提供）

台灣國防部今天表示，從台灣時間上午8時42分(美東時間昨晚7時42分)起，陸續偵獲中國解放軍殲-11、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計32架次出海活動，其中22架次逾越中線及其延伸線，進入台北部及西南空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」，台國防部批評，期間更公然違反國際慣例，無預警在距台灣高雄、屏東外海約40浬處海域畫設操演區，宣稱將進行「射擊訓練」。對此台國防部表達嚴厲譴責，並即時檢派海、空及陸岸兵力監控警戒、適切應處。

台國防部強調，中國解放軍在國際航道，無預警以臨時無線電廣播方式，宣布將於特定區域內進行「射擊訓練」，此舉不但對國際飛航、海上船隻的航行安全造成高度危險，更是對區域安全穩定的公然挑釁。在全球正致力於和平的此刻，中國此舉與其一再宣稱「相互尊重」、「共築繁榮」等「和平共處」原則完全背道而馳。

台國防部進一步指出，中共日前於越南、澳洲外海進行射擊訓練、對菲律賓展開軍事威懾等各種破壞現狀的行徑，適足證明中國已是當前台海及印太區域和平穩定唯一、且最大的威脅。台國軍將持續戮力建軍備戰，嚴密掌握臺海周邊情勢，以確保國防安全。

國防部 解放軍 越南

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