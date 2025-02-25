傳賴清德告誡 林岱樺為喊政治干預道歉

涉詐領助理費、政治獻金案的民進黨立委林岱樺，25日為日前喊出「政治干預司法，司法干預初選」致歉。(記者胡經周／攝影)

遭檢方偵辦涉嫌詐領助理費、政治獻金案的民進黨立委林岱樺 ，日前高喊「政治干預司法，司法干預初選」，但她為上述言論道歉。她表示，這句話並非指控任何黨內同志，也並非指控恪守職責的司法人員，如果這一席話有造成任何人的困擾，要表達歉意。

林岱樺的動作，引發外界揣測。對於林岱樺道歉原因，有媒體報導是因賴清德 總統本周日邀集民進黨立委烤肉宴上，賴清德當面向林岱樺告誡，要求她應公開道歉。但對於這項報導，民進黨昨無回應。林岱樺辦公室表示，林岱樺昨上午在立院聲明已對該案有明確說明，無進一步回應。

林岱樺有意角逐高雄市長，日前卻涉入詐領助理費遭調查，她被搜索帶回偵訊時，在南機組門口高喊「政治干預司法，司法干預初選」。由於林岱樺民調支持度領先，自己又表示遭暗黑勢力打擊，引發初選陰謀論，也讓在野批評賴清德「用司法當刀」，砍向自己人。

林岱樺昨(25)表示，關於「政治干預司法，司法干預初選」這句話，她要進一步說明；當搜索偵訊還在進行的同時，就有諸如「100多張搜索票」等不實訊息在媒體流竄，惡意十分明顯，令她感到錯愕，必須對刻意且惡意的流言發出不平之鳴。

據了解，賴清德對林岱樺「干預」的言論頗有微詞。本周日在總統官邸舉辦的烤肉宴，林岱樺當面向總統說明清白，而賴清德要她提出政治干預司法證據，必定查辦，否則其發言形同指控全黨，要請林岱樺公開道歉。

與會人士表示，官邸烤肉宴上，不少綠營立委目擊，林岱樺上前向賴清德自證清白，兩人交談期間，賴也對她表達關心；賴清德也提及「政治干預司法」一事，並嚴肅稱，若有證據給他，他一定會嚴辦，如果是一時誤解，要適度澄清，林岱樺則說會回去思考，也強調此言並非針對總統。

林岱樺昨天也說，這幾天謠傳她會退出民進黨高雄市長初選，甚或脫黨參選，這都不是事實。她相信司法會還她公道，也相信民進黨內的機制。另外，傳出內政部長劉世芳也有意角逐高雄市長初選。劉昨表示，她不介入黨務、選務，沒有評論。

至於林岱樺涉詐領助理費以100萬元(台幣，下同)交保，檢調也追查她疑將政治獻金，透過寺廟以她父親為名成立基金會洗金流，將深入釐清，另，林的胞弟林岱融、王姓弟媳、黃姓助理交保後檢方抗告成功，高雄地院昨裁定林岱融、王女、黃女均羈押禁見。

雄院法官認為，林岱融等人涉案金額逾2000多萬元，犯案期間甚長，不僅供述不一致，也與證人證述情節不同；另依三人說法，可知尚有潛在共犯未到案、相關政治獻金金流也未偵查完畢，恐有勾串疑慮。

法官認定，林岱融手機確實有刪除與證人、被告的通話訊息，交保、限制住居、戴電子腳鐐、限制出境出海均無法與羈押達同等實效，有羈押禁見必要。