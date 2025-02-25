新聞評論／人民「小腦袋」 想不透賴政府的麻木不仁

台灣急診壅塞難解，凸顯醫護出走，病床關床困境。(記者黃仲裕／攝影)

台灣醫院急診室塞爆多時，加護病房則一床難求，政府對此卻遲無反應。有急診醫師發文籲衛福部重視，次長林靜儀竟答說：「呵呵，所以你的小腦袋裡，政府按一下鈕，事情就會完全改變嗎？」如此輕蔑的答覆，多麼官僚與冷血！其後衛福部才緊急召開應變會議，提出三策略二改革方向；但醫界認為這些都是老掉牙的方案，無助解決問題。

人力不足問題困擾醫療院所已久，在新冠疫情三年期間已一目了然，政府卻從未正視。尤其護理師不堪低薪及超時工作，近兩個月離職人數已超過700人，是急診壅塞主因。衛福部不從根源思考解方，一味想用簡單的「總額控制」、「病人分流」、「健保 點數」等手段解決，把工作全塞回給醫院。如此一來，當然形成惡性循環，加護病房因缺乏人手無法收治，遞延效果就是全台醫院急診室瀕於崩潰。

在這種情況下，林靜儀還有閒情嘲笑忙破頭的急診醫師是「小腦袋」，更不掩輕蔑地「呵呵」兩聲，真是冷酷到了極點。如果渴望解決問題的醫師是「小腦袋」，那麼不想直面問題的衛福部高官，豈非就是「冷心腸」？甚至根本已經「麻木不仁」？急診醫師在第一線面對登門求治的病患，經歷的是與人命拔河的煎熬；而坐在辦公室的林靜儀卻什麼都不做，只會在網路冷回風涼話。如果官員不能為人民服務，人們養他們作什麼？賴清德 任命這種沒品的人擔任次長，不覺得可恥嗎？

沒錯，醫療現場發生這麼嚴重的情況，當然不是按一個鈕就能解決。然而，這些急診擠爆、病房塞爆、醫護忙爆等現象，是最近才出現的問題嗎？當然不是！其中，有短期的流感因素，也有長期醫護資源錯置因素，加上民眾就醫習慣問題，三者交相糾纏。衛福部的毛病，則是對必須解決的長期因素置之不理，對必須處理的短期因素卻反應怠慢。換言之，官員接連錯過幾個該按的鈕都沒按，才會有今天醫療資源失調的窘境。

林靜儀被拔擢出任衛福次長，主要是她原為婦產科醫師，理當對醫療更具同理心。未料，她的實際表現卻更像一名政客，或者她仍留戀於自己的立委身分，不時把次長與民代的角色混淆錯演。以致在面對醫師同僚時，竟然一派「上對下」的威權心態，罵對方「小腦袋」，連做人的基本禮貌與人性都拋在腦後。賴政府裡若多幾個這種高傲無腦的官員，要丟失民心，還不容易嗎？

衛福部次長林靜儀表示，「我的確該檢討，不該對不明身分來譏諷的回文有反應。」(本報資料照片)

再看衛福部長邱泰源在應變會議後提出的三大短期解方，包括強化醫學中心院內病床調度、加強區域醫院聯防機制、強化民眾分級就醫資訊；在醫界看來，都是多年老調重彈，只是紙上談兵，難以奏效。邱泰源是醫界大老出身，如今手握實權，卻只能提出如此了無新意的解方，令人失望。事實上，衛福部不僅無法提出有效對策，甚至連對現象的評估都失準。衛福部2月初預估，急診塞床現象「兩三周就會解決」，未料情況卻越來越嚴重；急診學會便認為，這問題到夏天前都不會改善。錯判情勢，導致官員不作為，也使得問題越演越烈。

這波急診室瀕於崩潰，只是台灣醫療體系眾多問題的一隅。多年來怠於改革的結果，台灣健保制度已問題叢生，不再符合台灣人口結構及社會演進的需要。而近幾任衛福部長都是政治掛帥，除了許多決策和招標都不透明，更不願以開放、平等的心態接受外界建言。林靜儀的「小腦袋」說，赤裸裸演示了官員的冷血與不仁，讓人們為健保前景感到憂心。（節錄自聯合報社論）