中國發現新冠狀病毒 台疾管署分析大流行條件

台灣衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧。本報資料照片

路透報導，中國研究人員近日新發現1種冠狀病毒，與COVID-19病毒利用相同的細胞表面蛋白進入人體細胞。台灣衛福部疾管署說，病毒要引發大流行還有其他條件，世衛 組織相關專家指目前機會不大。

路透報導，中國研究人員在「細胞」（Cell）期刊發布報告指出，這個名為HKU5-CoV-2的蝙蝠冠狀病毒與引發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的病毒SARS-CoV-2一樣，含有稱為「弗林蛋白酶切割位置」（furin cleavage site）的特徵，可助其透過人體細胞表面的ACE2受體蛋白進入細胞。

相關研究引發不少人焦慮，憂心此病毒與COVID-19一樣造成新興傳染病大流行。台灣衛生福利 部疾病管制署發言人曾淑慧今天在例行疫報上說明此病毒引發國際注目原因。

曾淑慧指出，此病毒與中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（MERS）、嚴重急性呼吸道症候群（SARS）、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒，都是冠狀病毒；且因發現這個病毒可以跟人類細胞結合，有機會感染呼吸道及腸胃道；且其也可跟其他哺乳類細胞結合，可能造成人畜共同疾病，甚至有發生大流行的可能。

對於這項新研究，曾淑慧表示，其目前都還是實驗室內進行研究，是以分子生物學方法和冷凍電子顯微鏡的技術了解病毒與人類細胞結合的狀況，會不會真的造成大流行、人畜共通疾病，還需要更多研究。

曾淑慧說明，上述3種病毒會造成新興傳染病，是因其可以在人體細胞內複製，也可以在人與人間發生傳播，加上致病力會造成重症死亡等特性。世界衛生組織（WHO）相關專家目前認為造成大流行機會不大，但疾管署仍會持續審慎評估、注意相關研究進展狀況。

台灣科技媒體中心也邀請專家解析研究意義與重要性。國家衛生研究院感染症與疫苗 研究所副研究員余冠儀指出，蝙蝠攜帶多種病毒，可能經由中間宿主感染人類，其中HKU5過去被認為病毒主要感染蝙蝠，與人類感染無關，然而此研究顯示其下部分分支可能具有感染人類細胞的潛力。

中研院BioTReC新興傳染病專題研究中心執行長施信如指出，此研究雖然研究證明HKU5-CoV-2能感染人類細胞，但研究缺乏活體動物試驗數據，且病毒感染能力不代表會有效人傳人，也尚未確定感染環境與中間宿主因素，需要謹慎看待。