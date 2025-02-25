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陷壯世代爭議 台民眾黨吳春城辭立委 劉書彬遞補

記者林銘翰／台北即時報導
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身陷壯世代爭議的民眾黨立委吳春城宣布辭立委。(記者胡經周／攝影)
身陷壯世代爭議的民眾黨立委吳春城宣布辭立委。(記者胡經周／攝影)

民眾黨立委吳春城今天宣布請辭立委職務，東吳大學政治系教授劉書彬表示，很驚訝聽到公開辭職的消息，自己將接替吳春城擔任立委，持續在立法院教育及文化委員會監督相關部會，未來還要向優秀的前輩交流經驗，期待能夠很快適應國會新生活。

吳春城深陷壯世代爭議，今天宣布辭去立委職務，按照民眾黨2024年不分區立委名單排序，遞補人選為東吳大學政治系教授劉書彬。

劉書彬稍早在臉書發文表示，很驚訝看到吳春城公開辭職的消息，也很佩服其長期關心的壯世代權益，能夠在短短一年內轉換為架構性的制度保障，完成「壯世代政策與產業發展促進法」的立法程序，吳春城辭職有其諸多考量，重要的是完成階段性任務。

劉書彬指出，接替吳春城擔任立委責任重大，未來將在教育及文化委員會關注國內時政，扮演監督教育部、文化部、故宮博物院、國科會等業務。

劉書彬說，她出身政治學界，畢業於東吳大學，留學德國後回台，目前也在東吳大學政治系任教，屬於高教工會的一份子，過去在學界耕耘多年，希望透過實際政治行動回饋社會，尤其教育是國本，也是多數人翻轉人生的重要機會，少子化衝擊是國安問題，更是衝擊教育發展。

劉書彬表示，透過監督行政院和立法修法，未來將在立法院促進高等教育的競爭力，健全學校退場機制保障師生權益，同時也希望強化高中小學生的基礎學科能力。此外，重視品德教育、遏制毒品、避免校園霸凌等議題，也都將是自己關注的重點。

劉書彬也說，文化影視產業是國家軟實力的基礎，如何多元包容與提升競爭力，促進國內融和和台灣國際地位提升，期待與各界交流集思廣益促成，她身為政界新鮮人，還要向立委前輩觀摩、交流經驗，期待能夠很快適應國會新生活，努力並歡喜學習成長。

東吳大學政治系教授劉書彬。(記者葉信菉／攝影)
東吳大學政治系教授劉書彬。(記者葉信菉／攝影)

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