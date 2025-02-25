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雄檢抗告成功 林岱樺涉貪 胞弟、弟媳3人更裁收押禁見

記者張議晨／高雄即時報導
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民進黨立委林岱樺的胞弟林岱融涉犯貪污治罪條例，由高雄地院法官裁定70萬元交保，今雄院重開羈押庭，裁定羈押禁見。(本報系資料照片)
民進黨立委林岱樺的胞弟林岱融涉犯貪污治罪條例，由高雄地院法官裁定70萬元交保，今雄院重開羈押庭，裁定羈押禁見。(本報系資料照片)

民進黨立委林岱樺涉嫌詐領助理費案，檢方20日執行搜索，複訊後裁定林岱樺以100萬元(新台幣，下同，約3.2萬美元)交保，並聲押其胞弟林岱融、林的弟媳王瓊翎及助理黃麗雪，但3人均獲法院交保，檢方抗告成功，今高雄地院挑燈夜戰，裁定林岱融、王女、黃女均羈押禁見。

雄院法官認為，林岱融等人涉案金額逾2000多萬元，犯案期間甚長，不僅供述不一致，也與證人證述情節不同；另依3人說法，可知尚有潛在共犯未到案、相關政治獻金金流也未偵查完畢，恐有勾串疑慮。

法官認定，林岱融等3人具一定認識程度，在外要與證人接觸不難，且林岱融手機確實有刪除與證人、被告的通話訊息，依據目前科技發達程度，交保、限制住居、配戴電子腳鐐、限制出境出海均無法與羈押達同等實效，因有串供、滅證之虞，有羈押禁見必要。

檢調查出，林岱融負責指揮操盤林岱樺選舉金流及涉詐領助理費，找來王姓女子擔任人頭助理，並要求黃姓會計作帳；除助理費，檢調懷疑林的政治獻金也由胞弟及助理等人經手，透過通法寺、林三郎覺教基金會規避政治獻金法等規定。

3人在偵訊過程中，對於與林岱樺有關的10筆帳戶中，對於其中一個可疑帳戶是由誰保管、支出過程的陳述都不一樣，遭認定有勾串未到案共犯、證人之虞，觸犯貪汙治罪條例、公益侵占等罪嫌，但法院認無羈押必要，林岱融裁定70萬元交保，黃姓、王姓助理則各以60萬元交保。

檢方不服，當庭表示會提起抗告，隨即於22日提出抗告書，高雄高分院審理後，今上午撤銷原裁定發回，雄院7時30分開羈押庭，由法官施君蓉獨任審理，歷時約2小時，晚間9時30分許做出羈押裁定。

林岱樺 民進黨

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