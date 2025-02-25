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紐時：台灣看著川普背棄烏克蘭 憂心步入後塵

記者顏伶如／即時報導
台灣空軍人員和IDF戰鬥機飛行員在台中空軍基地演習中進行飛行檢查。(歐新社)
台灣空軍人員和IDF戰鬥機飛行員在台中空軍基地演習中進行飛行檢查。(歐新社)

紐約時報25日報導，台灣看著川普總統改與俄羅斯站在一起而背棄烏克蘭，不禁開始憂心面對中國威脅時是否過於依賴美國支持。

華府全球台灣研究中心(Global Taiwan Institute)執行長蕭良其(Russell Hsiao)指出，台灣過去三年都在倡議民主體制命運緊緊相連，烏克蘭情勢對台灣當然造成影響。他說，美國對俄烏戰爭的立場驟然改變，可能造成某些台灣民眾質疑有朝一日會不會被美國出賣。

報導指出，歐洲國家要求對俄羅斯祭出懲罰的主張遭到川普揚棄，川普堅稱烏克蘭要為戰爭爆發負責，美國政策逆轉讓包括台灣在內的美國夥伴被迫重新評估自己的處境，思考怎樣才能獲得川普支持。

歐洲價值安全政策中心(European Values Center for Security Policy，EVC)在台辦事處主任葉皓勤(Marcin Jerzewski)表示，美國將針對俄烏戰爭跟俄羅斯交易，卻不讓烏克蘭上談判桌，將讓台灣加深對美國的質疑。

報導指出，社群媒體已經出現美國背棄台灣的焦慮，某些台灣時事評論員表示，如果台海出現戰爭，川普恐將以對待烏克蘭的相同手段處理。

數十名旅居台灣的烏克蘭人23日聚集於台北的俄羅斯辦事處門口抗議，有人譴責「俄羅斯事侵略者」，也有人責怪川普。參加這場示威活動的23歲技師黃宇翔(Huang Yu-hsiang，音譯)受訪時說：「如果今天川普可以拋棄烏克蘭，他是不是也可能拋棄台灣？」他說：「如果他們不在乎價值信念，就代表他們可能拋棄台灣，因為台灣一直堅定支持民主。」

台灣當局如何看待美國可能對烏克蘭斷援，強迫烏克蘭接受對俄羅斯有利的和平協議？國家安全會議秘書長吳釗燮(Joseph Wu)受訪時說，曾經擔任外交部長六年多，「我知道有些事情能說，有些事情不能說」。他表示，台灣了解必須加強軍力，「我們的命運掌握在自己手中」。

報導指出，台灣官員與國際政治專家都曾指出，僅管面臨川普施壓，台灣狀況與烏克蘭截然不同，台灣對美國的經濟重要性比烏克蘭更高，川普把中國視為比俄羅斯更難對付的對手，在如此大環境底下，台灣則可扮演忠實夥伴的角色。

烏克蘭 川普 俄羅斯

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