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盧秀燕考慮選黨主席？朱立倫：我們把現在的事做好

記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席將改選，除了朱立倫（右）可能爭取連任，台中市長盧秀燕（左）動向也受矚。（本報資料照片）
國民黨主席將改選，除了朱立倫（右）可能爭取連任，台中市長盧秀燕（左）動向也受矚。（本報資料照片）

國民黨主席今年改選，台中市長盧秀燕近日面對是否參選表示「還在考慮中」，被解讀是態度鬆動。國民黨主席朱立倫今天表示，以他跟盧秀燕的共識與交情，一定會把現在的事情做好，黨主席的議題「現在不是重點，也不是我們關心的焦點。」

國民黨今在智庫舉行立法實務研討會，朱立倫出席前受訪表示，他看到盧秀燕到日本訪問，希望她此行收穫滿滿，尤其對台中大巨蛋未來的規畫，是市民也是全國民眾關心的，盧秀燕參訪重要行程希望能非常圓滿成功。

朱立倫說，對盧秀燕而言，現在最關心的是台中市政，對他來說，今天是這會期的重要民生議題；以她跟盧的共識與交情，他們一定會把現在的事情做好。

立法院明開議，兼任民進黨主席的賴清德總統昨邀黨籍立委至總統官邸烤肉。朱立倫說，賴清德要當賴系領導人、又要當民進黨主席，又要當中華民國總統，角色上有時的確相當混淆與混亂。大家看到昨天的現場會感慨，賴清德好像還在當賴主席，只從民進黨角度出發，沒有考慮到全體民眾福祉。

朱立倫說，另個感受是，昨天是賴系與非賴系的較勁、角力，這對台灣不是好事，還是回歸賴清德是中華民國總統，應該從國家的角度，怎麼樣對國家是最有利的，從「和」才是最有利。或許民進黨想鬥一時之氣、一時之利，得到民進黨政治利益，傷害的是全台人民福祉。

朱立倫說，賴總統應該多從全體人民角度，少從民進黨利益考量。在民進黨派系之爭上，少從賴系角度出發，而從對台灣民主政治、司法公平正義出發。

民進黨 朱立倫 盧秀燕

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