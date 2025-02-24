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李威涉精舍命案轉列被告 關鍵錄音「指導信徒」成鐵證

記者蕭雅娟／台北即時報導
藝人李威涉精舍命案，被檢方列為被告，今夜檢方諭令30萬交保。記者蘇健忠／攝影
藝人李威涉精舍命案，被檢方列為被告，今夜檢方諭令30萬交保。記者蘇健忠／攝影

台北市一家精舍命案發生在去年7月凱米颱風夜，蔡女涉嫌由佛學作家王薀、師姐級護法、眾多信徒集體包圍下「體罰霸凌」，逼迫數小時長時間懺悔跪拜，蔡女體力不支，遭放置在推車推回精舍死亡。北檢今天已被告身分傳喚李威、李威妻子簡女，訊後分別以30萬元、15萬元交保候傳。

據悉，檢方最新掌握的命案事證，就是一個關鍵的錄音檔案，蔡女遭體罰當日，在案發第一發現場的「發露懺悔」檢討會，李威、妻子、王薀、三大護法幹子昀、梁碧茵、游秀鈴都在現場，音檔顯示李威在命案後與信徒談話，涉嫌指導精舍信徒不要供出體罰細節，面對檢警問訊可回答「不記得或忘記了」，希望不要供出王薀，不要影響精舍團體行動。

檢方2月24日通知李威、妻子簡女，以傷害致死等罪被告身分到案，李威中途遭警方帶離北檢、搜索住處再回到北檢應訊，訊後於晚間9時許諭令30萬元交保，李威妻子簡女則歷經數小時應訊，15萬元交保候傳。

檢方調查，全案在去年7月24日警方獲報命案，蔡女在精舍死亡，遺體多處瘀青傷痕，檢方解剖發現死因是橫紋肌溶解症，經調閱監視器畫面查出，「推車運屍組」女住持吳慧珠、李淵源、姜芃妤等3人涉將蔡女放在推車上，用膠帶捆綁，在風雨中將人從茶室推回精舍，另蔡女銀行帳戶遭姜女提領一空等。檢方羈押吳慧珠3人，再押王薀、師姐級護法幹子昀、梁碧茵、游秀鈴，另4名信徒交保或請回，再加上李威夫婦，命案被告累計13人。

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北市精舍命案 李威夫妻列被告

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