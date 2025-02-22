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台灣加護病房密度全球第一 專家：臨終風氣不改 病房永遠不夠

記者林琮恩／台北即時報導
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台灣健保開辦30年，高齡和少子化影響健保永續，專家指出，醫院如果是生命末期照護主要場所，急診與加護病房將人滿為患，醫病關係惡化，醫護流失更嚴重。(記者曾學仁／攝影)
台灣健保開辦30年，高齡和少子化影響健保永續，專家指出，醫院如果是生命末期照護主要場所，急診與加護病房將人滿為患，醫病關係惡化，醫護流失更嚴重。(記者曾學仁／攝影)

高齡和少子化讓台灣健保永續成挑戰，「無效醫療」更可能成為壓垮醫護的稻草。北市聯醫前總院長黃勝堅表示，民眾及醫師對死亡議題不重視，台灣加護病房密度高居全球第一，仍一床難求，國內預立醫療諮商（ACP）的利用率不及1.5%，若臨終照顧風氣不改善，病房持續「照顧死亡」，再多加護病房、安寧病房都不夠用。

台北政經學院基金會與台大公衛學院舉辦「健保30永續研討會」，昨天討論醫療體系與健保資源的分配與正義，對於健保面臨的問題，主辦人、前監察委員黃煌雄指出，政府應拿出改革魄力，解決問題。黃勝堅以「無效醫療」為題，說明醫院如果是生命末期照護主要場所，急診與加護病房將人滿為患，醫病關係惡化，醫護流失更嚴重。

黃勝堅指出，去年死亡人數20萬人，預計2050年達31萬人，總死亡人數上升，但民眾自然死場所於醫療機構愈來愈多，近年來在醫療機構死亡者增加1萬9030人，在自宅死亡者減少8,907人。另外，民眾經過預立醫療諮商，簽署預立醫療決定，可決定自身臨終醫療方式，但去年7月1日至今，使用率不到1.5%。

黃勝堅表示，醫療進步，過去送醫三天會過世的病人，如今送至加護病房還能存活三個月，但加護病房是救命的地方，不應是製造痛苦的最大生產線，更不應是往生室的前哨站；若大家對死亡議題不重視，救命資源用來延長死亡，「死亡人數將超過預測值。」

由於接受諮商、簽署預立醫療決定，大約必須自費3千元，簽署率不及1%。健保署給付特定資格住院病人，免費接受預立醫療諮商，但黃勝堅提出數據指出使用率過低，「政府不應設下門檻，讓窮人失去接受預立醫療諮商機會」。

黃勝堅建議，應放寬現行ACP健保給付條件，若逐年投資，最大贏家會是全民，可降低無效醫療比率，同時透過居家醫療，讓照護場域回到家中，即可減少門急診病人住院量。呼籲健保署擴增居家醫療給付，以失能老人為目標對象。

衛福部長邱泰源表示，ACP執行率低最大原因就是費用問題，以健保補助最有機會克服困難，將設法逐步擴大給付對象。健保署長石崇良說，健保給付以生產、疾病治療為主，過去共擬會討論，已有專家提出，給付ACP恐違背健保原則，盼以公務預算處理，未來若要開放非住院病人免費諮商，建議考慮以公務預算作為財源。

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