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柯爸3/10告別式 柯媽同台直播主 籲賴清德准柯文哲奔喪

記者黃羿馨／新竹即時報導
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繼柯弟柯宇謙透露柯爸遺願就是哥哥能回來後，柯媽何瑞英(左)也現身感謝大家，接著由直播主陳清茂向總統請託，希望告別式當天，能讓柯文哲回來送父親最後一程。(圖／取自陳清茂YouTube)
繼柯弟柯宇謙透露柯爸遺願就是哥哥能回來後，柯媽何瑞英(左)也現身感謝大家，接著由直播主陳清茂向總統請託，希望告別式當天，能讓柯文哲回來送父親最後一程。(圖／取自陳清茂YouTube)

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發病逝，明天台中市長盧秀燕也將至新竹拈香，成為首位到柯家慰問的國民黨籍縣市首長。繼柯弟柯宇謙透露柯爸遺願就是哥哥能回來後，柯媽何瑞英也現身感謝大家，接著由直播主陳清茂向賴清德總統請託，希望告別式當天，能讓柯文哲回來送父親最後一程。

影片來源：聯合新聞網

近來小草群組流傳一段影片，並請大家推廣出去，畫面中，柯媽與過去支持韓國瑜的五虎將之一、直播主陳清茂，一同向賴清德以及法務部長請託。柯媽說，感謝全國所有父老兄弟，我的先生2月17日離開這個世界，很多人來幫助、關心我們，我120萬分的感謝你們的好意，謝謝你們。

陳清茂接著說，他也要拜託政府還有法務部，相信賴清德總統，也是一個很孝順的人。今天柯主席的爸爸離開，雖然他人在監獄，但希望法務部長和社會賢達一起跟政府說，讓柯文哲能在3月10日告別式這天，回來送父親最後一程，這是身為子女一輩子最重要的事，不能讓他留下遺憾。

陳清茂也安慰柯媽，「你要把身體顧好，柯文哲的努力，台灣人都在看，他是好人」，相信台灣人民、百姓是善良的，這麼多好朋友都來關懷、關心，大家都來幫柯文哲要來送他爸爸，相信3月10日政府一定會讓柯文哲回來送他父親最後一程，「你不要傷心、難過，也謝謝社會大眾」。

陳清茂安慰柯媽，相信3月10日政府一定會讓柯文哲回來送他父親最後一程。(圖／取自...
陳清茂安慰柯媽，相信3月10日政府一定會讓柯文哲回來送他父親最後一程。(圖／取自陳清茂YouTube)

柯文哲 賴清德 民眾黨

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