美軍少將參與台灣漢光兵推？ 專家：有前例可平常心看待

2020年11月22日美國海軍C-37A行政專機過境松指部，傳聞為印太司令部少將級情報官員訪台，不過國安國防部門並未評論證實。記者李人岳／攝影

台國防部 長顧立雄視導漢光演習圖上兵推，卻被發現身旁座位出現美國印太司令部聯五少將的名牌。國防院戰略所長蘇紫雲解釋，美方將級官員訪台已有前例，各界可以平常心看待。中華戰略前瞻協會研究員揭仲則提醒，披露美軍官員的資訊，可能被解讀為台方刻意政治操作，恐影響雙方交流的互信。

蘇紫雲解讀，美國海軍印太司令部的將官級官員過去也已經多次訪問台灣，例如2020年11月就有搭乘的美海軍C-37A行政專機過境松指部被航迷目擊，當時國防國安部門均不評論，不過據說是為了解美前眾院 議長裴洛西訪台後的情勢變化。蘇紫雲指出，美方官員訪台應已是常態性安排，各方可以平常心看待。

蘇紫雲說，從川普 2.0近期以來的作為，已經多次強調將著重印太區域的合作，尤其近日傳出川普政府已經解凍部分援外經費，其中也包括對台8.7億美元軍援，顯示類似美方官員來台之類的合作交流層級應該會越來越深化，證明台灣的戰略地位重要性。

蘇紫雲解讀，聯五參謀部門主責計畫，相當於目前台國防部的戰規司，若參加漢光圖上兵推，應是代表印太司令部觀察我方的防衛計畫，以納入印太司令部的應對計畫。

揭仲說，美軍現役將官曾被報導訪台，顯示已有前例可循，不過不確定美方實際參與的程度。他指出，過去漢光演習美方也曾派出由退役將領率領的觀摩團參與兵推甚至實兵演習；但過去美方僅限觀察，並不參與台方推演的決策過程或當場提出意見，只會在事後對華府提出報告，但並不清楚近幾年的情況及美方參與程度。此次如果確實有聯五少將級官員來台，應該還會有其他成員同行。

揭仲認為，近年台美軍事交流程度頻繁，層級更廣更深，雙方雖然不可能進行大規模實兵聯合演習，不過因應緊急時的計畫性協調還是會做，圖上兵推就是觀察台方決策及作為的機會。他指出，隨著美軍戰略的調整收縮，美方主力不會太過接近第一島鏈，區域內各國在發生武裝衝突時能否持久作戰，發揮遲滯解放軍衝出第一島鏈的效果，就成為美軍能否有充裕時間編組打擊群的關鍵，也使得台灣的角色至關重要，也因此美方會特別關切台方在兵推過程中的計畫與實際作為。