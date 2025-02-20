開議前檢調大動作搜索林岱樺 綠委：近期風聲鶴唳

民進黨立委林岱樺涉貪，檢察官訊後裁定100萬元交保。(記者巫鴻瑋／攝影)

台灣民進黨 立委林岱樺 捲入政治獻金及詐領助理費風暴，高雄地檢署昨(20)天南北兵分多路發動搜索，林被帶至調查局南機站時，高舉字卡吶喊「政治干預司法、司法干預初選」，持續長達40多秒，才走進約詢室。檢方經漏夜複訊，清晨6時許裁定林岱樺以100萬元（台幣，下同，約3萬573美元）交保，同時限制出境、出海及限制住居。

與林岱樺同屬正國會系統的民進黨台北市議員陳怡君，涉以人頭詐領助理費逾300萬元遭檢方聲押，士林地方法院日前裁定交保，士林地檢署抗告成功，台灣高等法院發回更裁，士林地院昨重開羈押庭，不到一小時改裁定陳羈押禁見。

林岱樺是繼台南立委林宜瑾，本屆國會又一位民進黨立委涉及詐領助理費。賴總統預計後天宴請全民進黨立委吃烤肉，一位民進黨立委表示，這次立院開議前「較以往多了風聲鶴唳」。

林岱樺在下一屆高雄市長選舉民調領先，她篤信佛教，在選區通法寺擔任護法會長等要職，該寺旗下然燈山佛教協會也在林的服務處設有辦公室。2020年間高雄市仁武區通法寺辦活動，林岱樺曾向選區多家廠商要索捐款，贊助廟方數十萬元辦活動，林岱樺若有活動需求，通法寺會出面贊助協辦。

通法寺住持釋煌智昨也被帶回調查，親近人士透露，釋煌智雖是出家人，也是林岱樺智庫和左右手，平日掌管競選總部或服務處事務，常穿袈裟跟林岱樺跑行程。通法寺與林家關係是兩代交情，林岱樺雙親都在通法寺皈依，林父過世後曾在通法寺停靈，雙方關係密切。

2021年8月，調查局南機站獲報這起捐款的政治獻金案後展開調查，當時約詢林岱樺樁腳、助理等人，其中陳姓助理約詢後，將筆錄攜出交給林岱樺服務處人員，使偵辦陷入瓶頸。事後承辦的盧姓調查官被記過，並依洩密罪移送，處分緩起訴；筆錄外洩案偵結，但政治獻金等案則未結。

檢調當時發現林岱樺另涉虛報助理費等案，一併接續偵辦，但案件躺在雄檢、南機站逾3年，原定去年執行，又碰到諸多大案，近期雄檢認事證掌握確實，在立院開議前5天發動搜索。

林岱樺被帶往南機站時，見站外有媒體守候，隨即拿出預備的字條，高喊「政治干預司法、司法干預初選」，字條、口號準備充足，顯然已有預期會被查辦。林岱樺透過辦公室表示，從政廿四年期間，一向恪守法規，相關費用均要求合法合規，現階段尊重司法，配合檢調司法調查，靜待一切水落石出，還她清白。她也在臉書上引用詩文：「粉身碎骨渾不怕，要留清白在人間」。

民進黨立委林岱樺涉詐領助理費，20日被帶進調查局時大喊「政治干預司法、司法干預初選」。（記者張議晨／攝影）

雄檢針對林岱樺喊「政治干預司法」發布聲明，稱本案秉持客觀中立原則辦案，近日備齊相關證據，才依法聲請搜索票執行調查，程序嚴謹，絕無任何政治考量。

積極投入下屆高雄市長選舉的民進黨立委林岱樺涉嫌違反貪污治罪條例，昨上午遭檢調帶走調查後，今凌晨移送高雄地檢署，檢方經漏夜複訊，清晨6時許裁定林岱樺以100萬元交保，同時限制出境、出海及限制住居。